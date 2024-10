De la Fuente defiende que los minutos con selecciones son un 3.5% al año

Las Rozas (Madrid), 4 oct (EFE).- Luis de la Fuente, seleccionador español, defendió que el problema del calendario que está provocando que los futbolistas se planteen una huelga ante el aumento de competiciones y partidos, no es de las selecciones, y lo argumentó con un estudio de FIFA que indica que representa el 3.5% de minutos en la temporada.

"La FIFA ha hecho un estudio de los últimos doce años de cuarenta ligas y el porcentaje que representan los minutos de jugadores que juegan con la selección es de un 3,5%", desveló.

Por eso, De la Fuente no valora rotaciones y apuesta por sus mejores futbolistas, valorando siempre la salud del jugador. "Si yo estuviera en un club que tengo al jugador diez meses puedo establecer otra dinámica con descansos y rotaciones. En la selección tenemos cuatro ventanas y tenemos que sacar a los mejores jugadores".

"Nunca somos responsables y hemos priorizado la salud de los futbolistas. Hay muchas ocasiones que decidimos en nuestras reuniones que no venga un jugador porque por las circunstancias particulares de ese futbolista, no viene por preservar su salud. Luego hay que ser responsables y competir porque si no salen los resultados se nos piden explicaciones", añadió.

De la Fuente pidió a todos los estamentos que se sienten a hablar con los futbolistas y se acuerde un nuevo calendario de cara a la próxima temporada.

"La solución que veo es el diálogo, sentarse en el momento oportuno. De nada vale quejarse dependiendo de cómo me vaya, de si tengo más o menos bajas. Es un problema que tenemos identificado y que hay que acometer. En el momento de hacer los calendarios los organismos pertinentes que se sienten con los clubes y jugadores, que todos los implicados se sienten y hablen de esta situación porque es una evidencia pero nadie toma cartas en el asunto".

Y quiso dejar claro como seleccionador, que en el panorama futbolístico actual, no se puede responsabilizar a las selecciones de ser culpables por las lesiones ni el desgaste de los futbolistas.

"Lo que está claro es que las selecciones en ningún caso somos responsables de nada, solo hay que ver los minutos que juegan en todo el año con la selección. Es nimio", sentenció. EFE