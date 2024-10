Baraja: "Entiendo la frustración del aficionado del Valencia y la comparto"

Leganés (Madrid), 4 oct (EFE).- Rubén Baraja, entrenador del Valencia, aseguró entender la "frustración" de los aficionados de su equipo por la mala situación que atraviesa este, que acabará la jornada en descenso tras empatar a cero ante el Leganés en Butarque.

"Entiendo la frustración del aficionado del Valencia y la comparto porque me gustaría tener cinco puntos más y estar en otra situación. Pero hay que ser analista de la situación. Es una situación de máxima dificultad porque vienes de no sumar nunca y de salir generalmente goleado… nos hubiera gustado ganar, pero todo tiene sus procesos. Y entre no puntuar y sumar y dejar la portería a cero, hay que extraer lo positivo. En esta situación de negatividad, trato de ver el vaso medio lleno", dijo, sin ocultar que el descenso es algo que puede suceder.

"Trato de ponerme en la posición del aficionado y entiendo que puedan expresar sus protestas. La afición es soberana y es muy importante para nosotras. Es una lástima no haber sido capaces de ponernos por delante en el marcador con las situaciones que hemos tenido. El equipo ha dejado lo que tiene, ha tenido energía, brío. Les pedimos que sigan creyendo y confiando en nosotros", añadió.

A la hora de analizar el choque, indicó: "Es un punto de partida sumar aquí con portería a cero. Nos ha faltado tener más acierto en los últimos metros, pero sumar siempre es positivo. Me gustaría sumar de tres, ganar cinco partidos seguidos y mirar a otra cosa. La actitud hoy ha sido la adecuada para el partido y la igualdad ha decidido el resultado".

"Siempre quieres hacer goles, llegar, tener ocasiones. Hay que analizar los momentos. Son momentos difíciles y hay que ir paso a paso. Me gustaría que esto cambiase rápidamente, pero a veces van más lentas las cosas. Hay que aprender a convivir con este tipo de situaciones. Me gustaría ganar, generar situaciones, ganar… poco a poco, paso a paso, y tener claro que es lo que tenemos que hacer para mejorar", apuntó.

En cuanto a su apuesta por un sistema de cinco defensas, expresó: "Pensábamos que había que intervenir, tratar de buscar los recursos en el equipo para que recuperase esa solvencia y la sensación de que puede estar en los partidos y ser sólidos. Me encanta comer ensaladilla rusa, la comería todos los días, asemejándolo al 4-4-2. Pero también puedo comer tortilla y hacer otro sistema diferente".

También aseguró que no piensa en una posible destitución: "Estoy tranquilo conmigo mismo, absolutamente en paz. Tengo la tranquilidad de que me estoy esforzando al máximo y pienso que podemos cambiar la situación; no tengo dudas sobre esto. Tengo la mentalidad de pensar que a través del trabajo, de seguir y de empujar podemos sumar puntos. Estoy centrado en esto". EFE