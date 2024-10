Acosta asegura estar "encantadísimo" con la llegada de Aki Ajo a KTM

Redacción deportes, 3 oct (EFE).- Pedro Acosta, piloto murciano del equipo Red Bull GASGAS Tech3, afirmó estar "encantadísimo" con el anuncio del finlandés Aki Ajo, con quien ya trabajó, como nuevo director deportivo del equipo 'Red Bull KTM' a partir del año 2025.

"Estoy encantadísimo y muy contento porque creo que no hay nadie en el paddock que pueda estar más preparado para encargarse de un objetivo como este, el de luchar por un Mundial de MotoGP. Tiene una personalidad especial, me ayudó muchísimo en el pasado y me encanta lo directo que es. Creo que vamos a hacer una buena combinación juntos", declaró en la rueda de prensa previa al Gran Premio Motul de Japón.

Acosta afronta la prueba como quinto clasificado del Mundial: "Normalmente este circuito nos ayuda mucho con la moto. Ya vimos la temporada pasada que fue una carrera difícil, pero aún así fue muy competitiva. Esperamos mejorar y que en las últimas carreras podamos estar más cerca que el fin de semana pasado en Mandalika por el modo en el que ahora estamos utilizando los elementos.

"Ha habido muchísimas mejoras en las últimas cuatro o cinco carreras. En Mandalika era necesario terminar la carrera porque en las dos de Misano fue bastante competitivo y me fui al suelo. Fue necesario reunir información acerca de estos temas y también de la distancia y espero que podamos seguir de este modo porque nos estamos acercando", completó. EFE