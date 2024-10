Ucrania condena el ataque iraní y dice que Teherán desestabiliza dos regiones a la vez

Berlín, 2 oct (EFE).- Ucrania condenó este miércoles el ataque iraní contra israel y recalcó que las acciones del régimen de Teherán, que suministra armas a Rusia, desestabiliza dos regiones a la vez: Europa y Oriente Medio.

"Una vez más, hacemos un llamamiento a todas las partes en el conflicto de Oriente Próximo para que eviten que el conflicto se convierta en una guerra a gran escala, cuyas consecuencias serían catastróficas no sólo para la población de la región, sino también para el mundo entero", dijo el Ministerio de Exteriores.

La diplomacia ucraniana recordó que el país que dirige Volodímir Zelenski "lleva más de dos años y medio resistiendo una agresión armada no provocada, se enfrenta no sólo al Estado agresor de Rusia, sino también a sus aliados, en particular Irán, que suministra armas al régimen ruso para la guerra contra nuestro país".

"Condenamos las acciones del régimen iraní, que desestabilizan dos regiones a la vez: Europa y Oriente Próximo", añadió.

La diplomacia ucraniana apoyó las rápidas acciones preventivas de los aliados y socios de Israel para minimizar las consecuencias negativas de los ataques con misiles iraníes en territorio israelí.

Eso sí, pidió a los aliados "que protejan el cielo ucraniano de los ataques rusos con cohetes y drones con la misma determinación y sin vacilar, ya que la vida humana tiene el mismo valor en cualquier parte del mundo". EFE