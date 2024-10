Starmer destaca el cambio de tono en la relación de R.Unido con UE, pero reconoce desafíos

Bruselas, 2 oct (EFE).- El primer ministro del Reino Unido, el laborista Keir Starmer, destacó este miércoles el cambio de tono que su Gobierno ha llevado a la relación de su país con la Unión Europea (UE) tras el Brexit, si bien reconoció que habrá desafíos en el trato con los Veintisiete.

Starmer se expresó en ese sentido en una rueda de prensa celebrada en Bruselas, donde hoy se reunió con los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; del Consejo Europeo, Charles Michel, y de la Eurocámara, Roberta Metsola.

Starmer admitió que habrá desafíos en el futuro al tratar la relación entre Londres y Bruselas, y consideró que eso es "obvio".

Añadió que reconocer que habrá desafíos es algo "bueno", pero también puso el acento en la importancia del "tono, la intención y la buena fe".

"En cierto sentido, hoy se trató de pasar página respecto a la vieja forma de hacer estas negociaciones y comenzar una forma diferente de hacerlo, una forma mucho más constructiva. No significa que los desafíos no están ahí, no significa que vaya a ser fácil", declaró.

Añadió que la UE y el Reino Unido van a fijar objetivos para asegurar que logran avanzar en su relación. En una declaración conjunta, Von der Leyen y Starmer ya adelantaron que se celebrará una cumbre entre el Reino Unido y los Veintisiete con rango de líderes a comienzos de 2025.

El primer ministro británico recalcó que en las reuniones de hoy no se trataron cuestiones concretas, como la movilidad de los jóvenes, sino que se centraron en la forma en la que se llevarán a cabo las negociaciones.

"Este fue un debate a nivel de líderes para fijar el tono, establecer la ambición, dejar claro que estábamos centrados en los resultados, establecer cómo abordaríamos esos debates y dónde pensamos que estaban los plazos apropiados, comenzando con la cumbre a principios del año próximo", explicó.

Subrayó que el Reino Unido no volverá al libre movimiento de personas ni a la unión aduanera ni al mercado único.

Por otro lado, se refirió a la decisión de devolver 6.000 libras (unos 7.200 euros) en concepto de regalos recibidos desde que llegó al poder el 4 de julio.

Un portavoz gubernamental ya había indicado que Starmer ha cubierto de su bolsillo el coste de seis entradas para conciertos de Taylor Swift, cuatro pases para carreras de caballos y un acuerdo de alquiler de ropa de marca para su esposa, Victoria.

El anuncio de esta devolución se produce después de que Starmer y algunos de sus ministros fueran criticados por aceptar donativos de vestuario y ocio antes y después de las elecciones.

Aunque esto no fue ilegal, pues lo declararon según la normativa, motivó acusaciones de hipocresía por parte de la oposición, dado que el líder laborista se presentó durante la campaña como un político honrado e incorruptible.

En la rueda de prensa en Bruselas, Starmer confirmó que se van a elaborar principios sobre donaciones.

"Llegamos como un Gobierno de cambio. Ahora vamos a presentar principios para las donaciones porque, hasta ahora, los políticos han utilizado su mejor criterio individual caso por caso. Creo que necesitamos algunos principios de aplicación general. Tomé la decisión de que hasta que los principios estuvieran en vigor, era correcto que yo hiciera esos reembolsos", comentó.

Aunque la comisión de estándares de la Cámara de los Lores (alta) del Parlamento anunció este miércoles que investigará a uno de los principales donantes de la formación gobernante, Lord Waheed Alli, por presuntamente no haber declarado potenciales conflictos de interés, Starmer no quiso hoy hablar sobre esa cuestión. EFE