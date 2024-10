Íñigo Onieva evita hablar del famoso beso con Tamara Falcó en Berlín

El pasado fin de semana, Tamara Falcó sorprendía a todos sus seguidores apoyando a su marido, Íñigo Onieva, mientras corría un maratón en Berlín. Una imagen que nunca antes habíamos visto y que demuestra la complicidad y la unión tan fuerte que hay entre ambos. Después de estar entrando hasta en verano, el empresario tenía un objetivo y no era otro que el de participar en este maratón de Berlín. Un reto importante, del que Tamara era conocedora y por ello, no dudó en viajar hasta allí para apoyarle. A punto de llegar a la meta, Íñigo veía a la Marquesa de Griñón y sorprendía a todos sus seguidores con un apasionado beso que no pasó desapercibido y del que muchos medios de comunicación se hicieron eco. Este miércoles, el marido de Tamara ha reaparecido en su restaurante y ha evitado dar declaraciones sobre ese beso y simplemente aseguraba que su última carrera fue "muy bien"... ¡Y no estaba solo! En el interior del restaurante podíamos ver a la hija de Isabel Preysler, que minutos antes se había dejado ver en las inmediaciones ante multitud de cámaras grabando una publicidad... Eso sí, no sabemos si se trata de un trabajo para el negocio de su chico o para alguna marca con la que colabore ella.

Compartir nota: Guardar