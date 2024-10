Carlos Alcaraz: "Sinner demostró que es el mejor del mundo"

El tenista español Carlos Alcaraz reconoció que tuvo que dejarse todo en la pista este miércoles para superar en tres duros sets al italiano Jannik Sinner, quien demostró "que es el mejor del mundo", y alzarse con el torneo ATP 500 de Pekín. "Él pudo haber ganado en dos, yo pude ganar en dos, él pudo ganar en tres. Fue un partido muy ajustado. Jannik, una vez más, demostró que es el mejor jugador del mundo, al menos para mí. El nivel al que está jugando es increíble. Es un nivel muy alto de tenis: golpes, físicamente, mentalmente, es una bestia", dijo tras la final. El de El Palmar celebró su buen nivel en la capital china, algo también de suerte del campeón, para conquistar su cuarto título de la temporada. "Durante toda la semana he jugado un gran tenis. Probablemente a veces la suerte estuvo de mi lado un poco en los partidos. Pero, en general, me sentí muy bien en la pista, también fuera con mi equipo", afirmó. "Nunca perdí la esperanza, sabía que cada 'tie-break' con Jannik es casi suyo. Creo que en el tercer set, con 0-3, dos mini-breaks para él, no perdí la esperanza, pero pensé que tenía que darlo todo lo que tenía para intentar darme la oportunidad de acercarme. Jugué tres grandes puntos para igualar a tres, después sólo pensé en ir a por todas. Si perdía, al menos, iría a por ello. Así que eso es todo lo que pensé en ese momento", añadió sobre la épica final.

Compartir nota: Guardar