Tchouaméni: "Si escuchas demasiado a la prensa, te vuelves loco"

Redacción deportes, 1 oct (EFE).- Aurélien Tchouaméni vive ajeno a las críticas, centrado en "ayudar" al Real Madrid y cumplir las consignas de Carlo Ancelotti, al que demostró estar muy agradecido por su confianza, y aseguró que si un futbolista escucha "demasiado a la prensa", se vuelve "loco".

"Estoy muy tranquilo como deportista, se las cosas buenas o malas, que la prensa va a hablar y lo más importante es ayudar a mi equipo a ganar partidos y títulos y hacer lo que el míster me pide hacer. Si como jugador escuchas demasiado a la prensa te vuelves loco. Estoy tranquilo, lo más importante es disfrutar de jugar para el Real Madrid", afirmó en rueda de prensa.

Sin compartir que su progresión se haya estancado, el centrocampista francés explicó los roles que tienen que asumir los jugadores del Real Madrid y las funciones que tiene que cubrir por el bien del equipo.

"Tenemos que entender que al final en un equipo no podemos hacer de todo, hay un plan del entrenador, hay jugadores con muchas cualidades, pero a veces hay que entender nuestra responsabilidad y hacer lo mejor para el equipo. Puede ser que no sea para mí. Lo más importante es ayudar al equipo por delante de la defensa, hacer intercepciones y con balón dar más asistencias y marcar más goles. Pero si juegas en un equipo como el Real Madrid es porque tienes cualidades. Aquí no hay regalos", dijo.

Tchouaméni regresa a Francia con el Real Madrid y se reencuentra con el Lille, un equipo que resaltó "juega muy bien" y tiene "una plantilla con buenos jugadores", de la que resaltó a su portero Lucas Chevalier y el delantero centro Jonathan David. "Tenemos que dar todo y luchar porque va a ser un partido difícil para nosotros", advirtió.

Ya sin Toni Kroos en el equipo, Tchouaméni admitió que deben asumir más responsabilidad algunos centrocampistas como él en el Real Madrid. "Seguro que Toni fue un jugador muy importante para nosotros, sobre todo en salida de balón, pero hoy tenemos otros jugadores mediocampistas con más responsabilidades. Vamos a mejorar y a hacer cosas buenas".

Y agradeció la confianza que recibe de Ancelotti. "El entrenador es una persona muy importante para mí, hablamos todo el tiempo de lo que tengo que hacer en el campo. Es un placer trabajar con un entrenador como Ancelotti. Me ayuda mucho".

Destacó Aurélien la importancia en el equipo de su compatriota Kylian Mbappé, sin saber aún si podrá estar en condiciones de jugar ante el Lille tras su leve problema muscular. "Ha venido con nosotros y está bien pero no tengo ni idea de si va a jugar", confesó.

Y puso en valor a otro compañero, el brasileño Vinícius Jr., como principal candidato a ganar el Balón de Oro. "Claro que lo merece", aseguró. "Con la temporada que ha hecho lo merece seguro. Vamos a ver qué ocurre porque Vini tiene muchas posibilidades de ganar el Balón de Oro".

Por último, Tchouaméni sumó su voz a la de los jugadores que claman contra el calendario y piden cambios. "Hay muchos partidos este año. Las instancias más altas del fútbol se tienen que reunir para cuadrar el calendario que mejor venga a todos. Hace falta tener un sindicato para que haya más fuerza y más personas hablen de esto para que se cambie. Hay muchos partidos y provocan muchas lesiones. A la gente le gusta ver el fútbol pero sin jugadores importantes les dejará de interesar". EFE.