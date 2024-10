Alcaraz se deshace de Medvedev y ya espera a Sinner en la final de Pekín

El tenista español Carlos Alcaraz se ha clasificado este martes para la final del torneo de Pekín, de categoría ATP 500 y que se disputa sobre superficie dura, tras vencer en dos sets al ruso Daniil Medvedev (7-5, 6-3) en una hora y 26 minutos de partido. Alcaraz disputará la primera final de su carrera en el torneo de Pekín tras superar a Medvedev en una semifinal en la que el español estuvo durante todo el partido con el marcador a su favor. Consigue así mejorar las semifinales logradas la pasada temporada y este miércoles buscará, presumiblemente ante Jannik Sinner --juega las 'semis' contra el chino Yunchaokete Bu--, el primer título de su carrera en tierras asiáticas. El murciano cuajó un gran partido al resto y fue capaz de romper el saque del tenista ruso hasta en cinco ocasiones a lo largo del partido. También firmó buenos números ofensivos, consiguiendo hasta 23 puntos ganadores, 8 de ellos desde la red, que está siendo una de sus principales armas durante el torneo. Además, controló mejor los errores no forzados que ante Khachanov, y dejó la cifra en 19, dos menos que su rival. El encuentro comenzó con ambos jugadores muy seguros con sus saques en los primeros cuatro juegos. Un empate a dos en el tanteo que dio lugar a la primera rotura de saque del encuentro, que la conseguiría Alcaraz. Sería la primera de tres consecutivas, una más del español y otras dos del ruso para llegar al tramo final del set con todo igualado. Sería en el undécimo juego en el que el murciano asestaría el golpe definitivo para llevarse la primera manga. Ahí, Alcaraz conseguiría el tercer 'break' del partido para colocarse con saque y 6-5 favorable en el marcador. No fallaría esta vez en la consolidación de la rotura el español, que acabó cerrando el set en su primera oportunidad para colocar el 7-5 en 50 minutos. Alcaraz daba el primer paso para la victoria gracias a un primer set en el que estuvo especialmente sólido al resto, desde donde ganó más del 50% de los puntos. Medvedev arrancó el segundo set con la asignatura pendiente de mejorar con su saque, y así lo hizo en sus primeros dos turnos de servicio, que fueron contestados también por Alcaraz. Sin embargo, como ocurriera en el primer set, Alcaraz pudo quebrar de nuevo el saque del ruso en el quinto juego de la segunda manga. Un juego que supondría un golpe doble para Medvedev, ya que tras este tuvo que recibir la atención del fisio por problemas musculares en el muslo. Y con el tenista ruso mermado, Alcaraz no desaprovechó la oportunidad para acabar cerrando el partido con otra rotura para el definitivo 7-5 y 6-3 en una hora y 25 minutos.

