Expertos achacan los fuegos de Portugal a su vegetación y clima: "No llegaron a Galicia de pura casualidad"

Expertos han achacado los incendios forestales registrados en Portugal a su vegetación y al clima, y han alertado de que no llegaron a Galicia "de pura casualidad", como han señalado a Europa Press al ser preguntados por las más de 95.000 hectáreas calcinadas en cinco días por los últimos fuegos sufridos en el país luso, según cifras del Servicio de Gestión de Emergencias de Copernicus, el componente de observación de la Tierra del programa espacial de la Unión Europea (UE). Los fuegos se iniciaron el 14 de septiembre y el área quemada se sitúa entre Oporto y Aveiro, en el norte y centro del país. En este sentido, a 22 de septiembre de este año, en Portugal han ardido más de 145.000 hectáreas, cuando la media entre 2006 y 2023 fue de 71.763 en las mismas fechas. El vocal del Colegio Oficial de Ingenieros De Montes, Juan Picos Martín, ha recalcado en declaraciones a Europa Press que "el medio, el clima, la meteorología y la parte forestal no son iguales en todos los sitios, en todos los momentos". En su opinión, se han dado grandes incendios en Portugal durante la última semana porque es una época de incendios en el país y además ha coincidido un viento "muy seco, fuerte y sostenido", que hace que los fuegos incrementen su tamaño. Asimismo, ha puntualizado que el hecho de que se hayan producido muchos focos simultáneamente ha hecho que los dispositivos de extinción colapsen y ha señalado que "todo apunta" a que estos episodios, en los que un fuego "normal, incluso habitual o con cierta capacidad de ser controlado" pasa a ser una "gran emergencia", van a ser recurrentes. Por un lado, ha explicado que la atmósfera es cada vez más inestable "después de un siglo o más de un siglo de emisiones de carbono" y décadas de abandono rural. A su juicio, basta con que "haya una chispa o una persona que bloque el fuego o un accidente que genere esa conexión de esas dos energías" por lo que ha concluido que los incendios de Portugal empezaron cuando comenzó esa "inercia atmosférica y territorial". "O somos capaces de desactivarla en origen, o nos estaremos viendo siempre abocados a que de cuando en vez nos encontremos esta situación", ha avisado. Por su parte, el delegado en Extremadura de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Marcelino Núñez, ha apuntado en declaraciones a Europa Press que los fuegos no han llegado al sur de Galicia "casi de pura casualidad". Aún así, ha puntualizado que el país vecino tiene "una orografía, clima y vegetación ligeramente más favorables" a los incendios que los de España. "A pesar de que toda esta costa atlántica tiene clima atlántico, lo más atlántico es la costa de Portugal, en las sierras portuguesas, en la primera barrera. Y ahí siempre cae más lluvia, y ahí la vegetación es más densa, (así que) el riesgo de incendio siempre es mayor", ha argumentado. Aunque ha recalcado que habría que hacer un estudio para poder afirmar si los incendios de Portugal se han visto afectados por el cambio climático, ha destacado que las predicciones sobre el calentamiento global se llevan cumpliendo "décadas" si se observa la tendencia de los últimos años. A su juicio, los incendios son una "segunda derivada": "Si hace más calor, si las olas de calor son más profundas (...), si las precipitaciones son más intensas y el suelo se elucida más, pues los fuegos serán cada vez más difíciles de controlarse", ha añadido, sin olvidar los efectos del abandono del bosque, "origen de todos estos combustibles". PAISAJES ABANDONADOS Y DESPOBLACIÓN Mientras, el portavoz de Ecoloxistas en Acción Galiza, Xaquin Pastoriza, ha señalado que Portugal ha venido incrementando la superficie dedicada al cultivo de eucalipto durante los últimos años "debido a los intereses" de dos empresas de eucalipto para celulosa y, además, ha reforestado el 81% del territorio quemado con esta planta, "una especie propagadora del fuego". Para la responsable del programa de bosques del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), Diana Colomina, los países mediterráneos se están viendo "muchísimo más afectados" por los incendios forestales debido al cambio climático, que afecta a la propagación y a la intensidad de los fuegos. En el caso de España y Portugal, ha lamentado que el paisaje está "muy abandonado, con un fuerte despoblamiento y envejecimiento de las áreas de interior", lo que da lugar a una gran continuidad de masa forestal, que constituye el "combustible" para los fuegos. "Entonces lo que antes era un incendio de pequeñas dimensiones, pues ahora se pueden producir incendios como mucho más impactantes", ha alertado. Además, la experta también ha puntualizado que tanto en España como en Portugal la mayor parte de los incendios están causados por el hombre. Además, Colomina ha recordado que, antes, el país vecino no tenía cuerpos de extinción profesionalizados, una situación que cambió por los graves incendios de 2017, que dejado varias decenas de muertos. Aún así, esta estrategia es más "a medio y largo plazo" y aún no se ven cambios en el territorio portugués, por lo que "en cuanto se dan las condiciones", el paisaje es vulnerable a los grandes incendios forestales, como ha concluido.

