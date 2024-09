Sinner: "Estoy decepcionado por la apelación, no tengo nada que ocultar y voy a cooperar"

Roma, 28 sep (EFE).- El italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo, expresó este sábado su decepción tras conocer que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Internacional de Arbitraje Deportivo (TAS) en relación a su positivo en Indian Wells.

La apelación de la AMA llega más de un mes después de que la Agencia Internacional para la Integridad en el Tenis (ITIA, por sus siglas en inglés) considerara a Sinner no culpable ni negligente de que se encontrara clostebol en su organismo, una sustancia prohibida que mejora el rendimiento deportivo.

Dicha sustancia, presente en "menos de una milmillonésima parte de un gramo", según informo el equipo del italiano, llegó a parar al organismo de Sinner durante un masaje que recibió de su fisioterapeuta, que "compró un producto de venta libre en una farmacia italiana para curar un corte en su propio dedo".

Después de la polémica que generó su caso, el italiano se proclamó campeón del Abierto de Estados Unidos. Sin embargo, la apelación reabre el caso.

"Me decepciona saber que la AMA ha decidido apelar el resultado de mi audiencia ante la ITIA después de que los jueces independientes me exculparan y me consideraran inocente. En los últimos meses y a lo largo de este proceso ha habido tres audiencias en cada caso confirmando mi inocencia", explicó en un comunicado oficial.

"Varios meses de entrevistas e investigaciones culminaron con tres jueces superiores examinaron cada detalle en una vista formal, emitieron una sentencia en profundidad en la que explicaban por qué habían determinado que yo no era culpable, con pruebas claras aportadas y mi cooperación en todo momento", recordó el tenista, molesto con la apelación.

Sinner aseguró que entiende que estos casos "deben investigarse a fondo para mantener la integridad del deporte", pero confesó no conocer el motivo real de esta apelación.

"Es difícil ver qué se ganará pidiendo a tres jueces diferentes que examinen el caso, de nuevo los mismos hechos y la misma documentación", apuntó.

Pese a todo, el tenista aseguró su máxima cooperación.

"No tengo nada que ocultar, y como he hecho durante todo el verano, voy a cooperar plenamente con el proceso de apelación y proporcionar todo lo necesario para demostrar mi inocencia una vez más. Como el caso está ahora pendiente ante el TAS, no haré más comentarios", sentenció. EFE.