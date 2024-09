Sábado, 28 de septiembre de 2024 (18:00 GMT)

ISRAEL LÍBANO

Hizbulá confirma la muerte de su máximo líder, Hasán Nasrala

Beirut (EFE).- El grupo chií libanés Hizbulá confirmó este sábado la muerte de su líder, Hasán Nasrala, que Israel asegura haber matado la víspera en un intenso bombardeo contra el presunto cuartel general del movimiento armado en los suburbios meridionales de Beirut. "Su eminencia Hasán Nasrala, secretario general de Hizbulá, se unió a sus grandes e inmortales mártires", anunció la formación en un comunicado, que no menciona las circunstancias de su fallecimiento.

EEUU LÍBANO

Biden considera el asesinato de Nasrala "una medida de justicia para sus víctimas"

Nueva York (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, consideró este sábado que el asesinato del líder del grupo chií Hizbula Hasán Nasrala mediante un bombardeo isaelí es "una medida de justicia para sus muchas víctimas, incluyendo miles de civiles estadounidenses, israelíes y libaneses". "Hasán Nasrala y el grupo terrorista que lideraba, Hizbulá, fueron responsables de matar a cientos de estadounidenses durante un reino de terror de unas cuatro décadas", dijo el mandatario en un comunicado de la Casa Blanca, en el que reiteró el derecho de Israel a la autodefensa. El bombardeo que mató a Nasrala ayer "tuvo lugar en el contexto amplio del conflicto que empezó con la masacre de Hamás el 7 de octubre de 2023. Nasrala, el día siguiente, tomó la decisión fatídica de unir manos con Hamás y abrir lo que llamó un 'frente norte' contra Israel", indicó Biden.

MÉXICO SHEINBAUM ESPAÑA

La crisis diplomática España-México empaña la víspera de la investidura de Sheinbaum

Ciudad de México (EFE).- España y México viven un nuevo desencuentro diplomático después de que la futura presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, no invitara al rey de España, Felipe VI, a la toma de posesión y de la negativa del Gobierno español a enviar ningún representante, como muestra de rechazo, lo que implica la inédita ausencia de España en la ceremonia.La decisión de México de excluir al monarca es el último capítulo del progresivo deterioro de las relaciones diplomáticas entre ambos países, que comenzó hace cinco años, cuando el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) exigió que España se disculpase por los excesos cometidos durante la conquista.

LÍBANO ISRAEL

El presidente iraní denuncia la complicidad de EE.UU en el asesinato de Nasrala

Teherán (EFE).- El presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmó este sábado que Estados Unidos es cómplice del ataque israelí que causó la muerte del líder del grupo libanés Hizbulá, Hasán Nasrala, y recriminó que la orden del bombardeo se diese desde Nueva York, donde se encuentraba de visita el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.“La comunidad internacional no olvidará que la orden de este ataque terrorista fue emitida desde Nueva York y los estadounidenses no pueden eximirse de complicidad con los sionistas”, dijo Pezeshkian en un comunicado recogido por la agencia estatal IRNA.Pezeshkian tachó de “terrorista” el bombardeo israelí contra los suburbios de Beirut, en el que además de Nasrala también falleció el subcomandante de la Guardia Revolucionaria iraní general de brigada Abbas Nilfrushan, muerte a la que no hizo referencia.

LÍBANO ISRAEL

Más de 50.000 refugiados han llegado a Siria y miles aún aguardan para pasar desde Líbano

El Cairo (EFE).- Un "mar humano" se agolpa en la frontera sirio-libanesa, por donde han pasado desde el inicio de la ofensiva de bombardeos israelies sobre territorio del Líbano hace ya cuatro días más de 50.000 refugiados, y aún hay "miles" más que están aguardando para cruzar. Así lo informó en una entrevista telefónica a EFE desde la frontera entre ambos países el representante de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Siria, Gonzalo Vargas Llosa, quien señaló que este "éxodo" es un "drama humano que debe superar cualquier consideración política" e instó a la comunidad a cooperar para "aliviar esta situación". "Estoy en el lado sirio y la frontera es un mar humano de niños, mujeres y hombres, que llegan en autobuses, coches e incluso caminando.

ONU CHINA LÍBANO

China denuncia que la "fuerza no puede reemplazar la justicia" en Líbano y Gaza

Naciones Unidas (EFE).- El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, denunció este sábado en la Asamblea General de la ONU que la "fuerza no puede reemplazar la justicia" tras los bombardeos de las últimas horas de Israel contra Líbano y los profundos estragos de la guerra en Gaza."La cuestión palestina es la mayor herida de la conciencia humana. Mientras hablamos, sigue el conflicto en Gaza, causando más muertos cada día, y la lucha ha empezado en Líbano de nuevo, pero la fuerza no puede reemplazar a la justicia", dijo el diplomático chino en el debate de alto nivel."La larga aspiración de Palestina de establecer una estado independiente no debería rechazarse más, y la injusticia histórica sufrida por el pueblo palestino no debería ignorarse más", afirmó, sin nombrar a Israel.

UCRANIA GUERRA

Ucrania sigue sufriendo ataques rusos a la espera de más apoyo aliado

Kiev (EFE).- Ucrania sigue sufriendo el flagelo de unos ataques aéreos rusos que provocan muertos a diario mientras el presidente, Volodímir Zelenski, finalizó su viaje a Estados Unidos sin convencer a la Casa Blanca de que le permita el uso de misiles de largo alcance contra territorio ruso.Alyona Hetmanchuk, del grupo de expertos Nova Evropa, para el medio de comunicación 'Ukrainska Pravda', ha hecho un balance reservado de los resultados del viaje de Zelenski.“Por el momento no hay señales claras de que la actual administración haya acogido con gran entusiasmo el plan del presidente de Ucrania y esté dispuesta a empezar a implementarlo punto por punto”, escribe.

PAPA BÉLGICA

El papa dice que "lo femenino no se establece por ideologías" tras crítica de estudiantes

Lovaina la Nueva (Bélgica) (EFE).- El papa Francisco explicó este sábado que "lo femenino no está establecido por el consenso ni por las ideologías", después de que los estudiantes de la Universidad de Lovaina, en Bélgica, criticaron la postura de la Iglesia católica hacia la mujer, por "invisibilizarla". Francisco acudió a Lovaina la Nueva, una ciudad creada expresamente para la escisión francófona de la universidad, después de que este viernes se reunió con los docentes en la sede neerlandófona, con ocasión de la conmemoración de sus 600 años.

EEUU ESPACIO

Despega sin incidencias la Crew-9, que traerá de vuelta a los astronautas de Starliner

Nueva York (EFE).- La misión tripulada Crew-9 de la NASA y SpaceX despegó sin incidencias este sábado desde Cabo Cañaveral, Florida (EE.UU.), rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI), para traer de vuelta a la Tierra en febrero de 2025 a los dos astronautas 'atrapados' en la estación orbital. La nave Dragon de SpaceX partió a las 13:17 hora local (17:17 GMT) desde el Complejo 40 de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, después de un tercer y último retraso provocado por el huracán Helene, con dos tripulantes en lugar de los cuatro habituales, lo que deja dos asientos vacíos. Se prevé que la Crew-9 se acople a la EEI mañana domingo por la tarde.

PERÚ TRANSPORTE

Boluarte asegura que pronto los extorsionadores estarán "tras las rejas"

Lima, 28 sep (EFE).- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, afirmó este sábado que, con el despliegue policial que ha dispuesto para combatir el crimen organizado en Lima y Callao, "los extorsionadores pronto estarán tras las rejas", al inicio de la declaratoria de emergencia en 14 distritos para combatir ese delito en la capital.La mandataria afirmó que la lucha contra el crimen organizado necesita de la unidad de todos, "no necesita de mentiras o de historias inventadas, (...) y nuestra verdad es la lucha firme que llevamos adelante para acabar con la delincuencia".Afirmó que con el despliegue policial que ha dispuesto, "los extorsionadores pronto estarán tras las rejas, esta batalla la vamos a ganar" y que será "de la mano" de la Policía Nacional con el apoyo de las fuerzas armadas en los distritos declarados en emergencia.

ESPAÑA LITERATURA

Publican en España la obra inédita de la mexicana Elena Garro, madre del realismo mágico

Valencia (España), 28 sep (EFE).- Las obras inéditas de la escritora mexicana Elena Garro, considerada precursora del realismo mágico y que estaba casada con el poeta Octavio Paz, se comienzan a publicar en España con su novela más autobiográfica, 'Testimonios sobre Mariana'. La obra, publicada por la editorial Bamba, llegará a las librerías el próximo 2 de octubre, el mismo día en que tuvo lugar la masacre estudiantil de Tlatelolco (Ciudad de México) en 1968 y tras la que se le acusó de ser una de sus instigadoras y de convertirse, así, en una enemiga política de su país. Su publicación permitirá ensalzar "la figura literaria" de esta escritora en España, de donde era su padre y donde vivió muchísimos años, explicó a EFE la directora de esta pequeña editorial de Valencia (este), Raquel Bada. EFE