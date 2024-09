El PPdeG pide a BNG y PSdeG que "rectifiquen" y se pongan "del lado de la democracia" en Venezuela

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha pedido al BNG y al PSdeG que "rectifiquen" y se pongan "del lado de la democracia" en Venezuela y no "del lado de la dictadura". Así lo ha manifestado este sábado en declaraciones a los medios en la Praza do Obradoiro, en Santiago de Compostela, donde, acompañada por el coordinador de Acción Exterior, Rubén del Río, y del edil compostelano Adrián Villa, también ha instado a nacionalistas y socialistas a que "llamen a lo que pasa en Venezuela por su nombre": "Una dictadura, la dictadura del señor Maduro". En este contexto, Prado ha señalado que ambas formaciones "deberían rectificar" y situarse "al lado de las miles de personas que tuvieron que marcharse de Venezuela", así como de "los más de 30.000 gallegos" que residen en el país y que "están viviendo en la situación de vulneración de derechos y libertades a los que los ha sometido la dictadura de Maduro". En esta línea, ha recordado que los populares estarán este sábado a las 20.00 horas participando en la 'Gran protesta mundial por la libertad de Venezuela'. "Vamos a estar al lado del pueblo venezolano en esa marcha mundial y también para pedir que Edmundo González sea reconocido presidente legítimo de Venezuela", ha aseverado. PONTÓN EN MÉXICO Por otro lado, Paula Prado ha criticado que la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, viaje a México para acudir a la investidura de la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum. "Decidió viajar a México y faltarle al respeto a todos los gallegos y a los españoles", ha manifestado, a pesar, ha añadido, "de la injustificada no invitación al rey de España". Por el contrario, ha reivindicado que el PPdeG está "al lado de las instituciones, del estado de derecho y del jefe de Estado", mientras que el BNG "está con ideas extremas", con partidos como "Sumar, Podemos, Bildu o ERC, que una vez más deciden estar en contra de España". Asimismo, ha reprochado al PSdeG, "socio del BNG en muchas instituciones", que no le haya pedido a Pontón "que rectifique y pida perdón a los españoles por este injustificado ultraje".

