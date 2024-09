Antoine Griezmann y Jude Bellingham, los creadores de juego del derbi madrileño

El atacante francés del Atlético de Madrid Antoine Griezmann y el centrocampista inglés Jude Bellingham están siendo los principales generadores de juego de sus equipos en el arranque de temporada y serán la brújula de colchoneros y merengues en el derbi madrileño en el Cívitas Metropolitano. El inicio de curso de Antoine Griezmann está siendo de los mejores de su carrera. El atacante colchonero suma siete participaciones en goles en seis partidos, promediando una por encuentro. Unos números en los primeros siete partidos de una temporada que solo ha conseguido superar en una ocasión, en la campaña 2015-16 en la que consiguió cinco goles y tres asistencias. Además, sus cuatro asistencias en los primeros siete partidos del curso, la última para regalar el gol de la victoria ante el Celta a Julián Álvarez, es también el dato más alto de su carrera en este apartado. Un dato que evidencia la importancia del galo para sus compañeros a la hora de encontrar situaciones de gol, ya que el 40% de los goles marcados por el Atlético de Madrid que no ha anotado, han estado asistidos por él. En cuanto a su partición en el juego, en los ocho partidos que ha disputado en la temporada --seis de titular y dos de suplente-- ha estado sobre el césped 585 minutos. En ellos, han pasado por sus botas 421 balones, con los que ha completado 201 pases, generado 11 ocasiones, rematado 11 veces a portería y participado en siete goles. Unos números que lo convierten en el principal generador de juego de su equipo. Por su parte, Jude Bellingham, pese a perderse cuatro de los primeros nueve partidos de su equipo por lesión, está siendo uno de los jugadores más destacados del Real Madrid en este inicio del curso. Con la retirada de Toni Kroos, y la no incorporación de ningún centrocampista creativo al equipo, el inglés estaba llamado a dar un paso adelante en la creación de fútbol del equipo blanco, y así lo está asumiendo. Desde una posición más retrasada que la que ocupaba el año pasado, Bellingham es el constructor del juego madridista. Prueba de ello son las dos asistencias que ha repartido hasta el momento, una de ellas decisiva para la conquista de la Supercopa de Europa ante la Atalanta, final en la que fue nombrado mejor jugador del partido. Ahí, el inglés, además de asistir, completó 43 pases, generó cinco ocasiones y remató cuatro veces a portería. Además, en el resto de partidos, Bellingham ha participado en 324 acciones en el juego de su equipo, completado el 90 por ciento de los 225 pases que ha intentado. En cuanto a su capacidad para generar peligro, el inglés ha generado ocho ocasiones, más de una por partido, lo que hace que promedie 1,3 asistencias esperadas. Datos que explican la evolución del inglés con respecto al año pasado, en el que promediaba cuatro acciones con balón menos por encuentro. En cuanto al rendimiento de ambos jugadores en los derbis madrileños, ahí Griezmann se lleva el duelo. En los duelos capitalinos en los que ambos han coincidido --los cuatro de la pasada temporada-- el francés anotó tres goles y repartió una asistencia, quedándose tan solo en el partido de Liga del Bernabéu sin participar en un tanto colchonero. Por su parte, Bellingham no rindió a buen nivel ante los rojiblancos y solo pudo dar una asistencia en la derrota copera.

