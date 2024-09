Vinícius Júnior y Jude Bellingham tienen cuentas pendientes con el derbi

Los jugadores del Real Madrid Vinícius Júnior y Jude Bellingham visitan este domingo el Estadio Cívitas Metropolitano para enfrentarse al Atlético de Madrid, equipo al que el brasileño solo le ha hecho un gol, en la Copa del Rey 2022-2023 y en el Santiago Bernabéu, mientras que el centrocampista inglés no pudo estrenarse en ninguno de los cuatro encuentros que disputaron ambos equipos la pasada temporada. Sin el lesionado Kylian Mbappé, el '7' y el '5' acaparan todos los focos de las opciones ofensivas de los madridistas, aunque el Metropolitano no parece el mejor escenario para las dos figuras. En el caso del brasileño, desde que fichó por el Real Madrid en 2018 ha jugado 13 derbis, pero sólo ha visto puerta en uno de ellos: los cuartos de final de la Copa del Rey de la temporada 2022-2023, partido que acabó con 3-1 para los blancos y donde anotó el gol definitivo. El mejor Vinícius que se ha puesto la camiseta del Real Madrid no pudo celebrar ningún tanto ante los rojiblancos el pasado curso, pese a que los dos equipos se cruzaron en cuatro ocasiones, en Liga, Copa y Supercopa. Algo preocupante y extraño, ya que solo la pasada campaña convirtió 21 tantos y 10 asistencias, pero ninguno de ellos frente a los de Diego Pablo Simeone. Y es que el entramado defensivo del argentino funciona, hasta el momento, de maravilla contra el brasileño, en partidos también muy emocionales y calientes, en los que se ha visto a un 'Vini' muy centrado en 'batallas' personales, acabando incluso desesperado y con cuatro amarillas en esos 13 encuentros (8V, 3E y 2D). Este domingo tendrá una nueva oportunidad, en el momento en el que es uno de los grandes favoritos para levantar el Balón de oro justo en un mes. Tampoco es el mejor escenario para un Bellingham que el pasado curso, el primero en el Real Madrid, rompió todos sus récords ofensivos personales. Pero, mientras que sí brilló con el FC Barcelona, los derbis contra el 'Atleti' no ayudaron. El inglés, que jugó mucho más adelantado de lo que lo está haciendo esta temporada, acabó con 23 goles y 11 asistencias, pero, como el brasileño, ninguno de ellos fue ante el Atlético. De los cuatro encuentros, Bellingham lo jugó prácticamente todo en los cuatro derbis de la 2023-2024, con prórrogas incluidas en Copa y Supercopa, pero sin premio en forma de gol. Como el curso pasado, el centrocampista inglés vuelve a ser una de las grandes amenazas contra los rojiblancos, aunque desde otra perspectiva, más centrado en la construcción y la fluidez del juego madridista, para que otros rematen la faena. Como 'Vini', Bellingham afronta su gran asignatura pendiente, en el examen más exigente para los madridistas en lo que va de temporada.

