Viernes, 27 de septiembre de 2024 (22:00 GMT)

HURACANES ATLÁNTICO

Helene se degrada a depresión, mientras el huracán Isaac y la tormenta Joyce no muestran amenaza

Miami (EE.UU.)(EFE).- La catastrófica tormenta tropical Helene, que sigue causando inundaciones y destrozos en el sureste de EE.UU., se degradó a depresión, mientras el huracán Isaac continúa avanzando por el centro del Atlántico sin presentar amenaza, al igual que la nueva tormenta Joyce. El Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. advirtió en su boletín de las 14:00 hora local (18:00 GMT) que Helene, que tocó tierra como huracán de categoría 4 el jueves por la noche en el noroeste de Florida, continúa produciendo "inundaciones históricas y catastróficas" en partes del sureste y sur de la cadena montañosa de los Apalaches.

MÉXICO ESPAÑA

Albares buscará las mejores relaciones con México, pero dice que siempre defenderá al rey

Naciones Unidas (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado este viernes que el Gobierno quiere mantener "las mejores relaciones" con México, pero ha dejado claro que siempre defenderá las instituciones españolas, "empezando por la más alta, la jefatura del Estado".

"Quiero ser muy claro: que a nadie le quepa duda, con México o con cualquier otro país del mundo, mientras yo sea ministro de Asuntos Exteriores, la política exterior de España defenderá siempre, siempre a nuestras instituciones, empezando por la más alta, la Jefatura del Estado", ha manifestado en rueda de prensa tras ser preguntado por la petición de México de que España reconozca los "agravios" causados por la conquista.

MÉXICO ESPAÑA

México supedita normalizar relaciones con España a celebrar una "ceremonia de desagravio"

Naciones Unidas/Ciudad de México (EFE).- La canciller mexicana Alicia Bárcena supeditó la normalización de relaciones con España, en un impás diplomático después de que su país no invitara al rey Felipe VI a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, a una "ceremonia de desagravio" con México. "Este no es un tema reciente, eso es lo más importante. Tiene que ver con una carta que el presidente (Andrés Manuel López Obrador) envió a España en 2019 solicitando incluso una reunión y un reconocimiento de los pueblos indígenas de México (...) Hay que negociar una ceremonia de desagravio", señaló Bárcena, durante una rueda de prensa desde la sede de la ONU en Nueva York, como solución al conflicto diplomático.

Por su parte, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, acusó este viernes al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de "faltarle al respeto" a la mandataria electa, Claudia Sheinbaum, por, según él, sugerir que fue idea del gobernante mexicano no invitar al rey de España, Felipe VI, a la ceremonia de investidura.

VENEZUELA CRISIS

México rebaja su posición sobre Venezuela y apuesta por la no intervención

Naciones Unidas (EFE).- La canciller mexicana, Alicia Bárcena, informó de que el Gobierno de su país, que en agosto pidió a Nicolás Maduro que entregara la totalidad de actas electorales para probar así su victoria en los comicios de julio, ha tomado una posición de no intervención en la crisis venezolana. "Creemos que la comunidad internacional debe dar a los venezolanos la oportunidad de que tomen sus propias decisiones con cierta soberanía (...) Somos un país que tiene como principio la no intervención, y el respeto a la soberanía de otros países", argumento Bárcena en una rueda de prensa en la ONU. La secretaria de Relaciones Exteriores de México agregó que esta crisis es un "problema nacional", aunque también se ha convertido en un "problema internacional", donde confían en la sociedad venezolana para resolverlo porque son "una comunidad muy capaz y muy bien preparada".

PERÚ TRANSPORTE

El Gobierno peruano promulga estado de emergencia en catorce distritos por ola de extorsiones

Lima (EFE).- El Gobierno peruano oficializó este viernes la anunciada promulgación del estado de emergencia en 14 distritos de Lima y su provincia aledaña de Callao para combatir la inseguridad ciudadana a raíz de la ola de extorsiones que ha puesto el foco en el transporte colectivo de la capital. El decreto supremo firmado por la presidenta Dina Boluarte fue publicado en una edición extraordinaria del boletín de normas legales del diario oficial El Peruano, después de ser anunciado el jueves por el Consejo de Ministros tras el paro de transportistas en Lima y Callao. El estado de emergencia estará vigente por 60 días en los distritos de Ate, Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Lurigancho-Chosica, Puente Piedra, Rímac, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Santa Rosa y Villa El Salvador en Lima.

EEUU JUSTICIA

El alcalde de Nueva York se declara no culpable de cargos de corrupción

Nueva York (EFE).- El alcalde de Nueva York, Eric Adams, se declaró no culpable de los cinco cargos de corrupción de los que le acusa la Fiscalía federal, relacionados con soborno y donaciones ilegales de fondos por parte del Gobierno de Turquía para financiar su campaña. "No soy culpable", dijo a la jueza Katharine Parker en una breve audiencia en el tribunal federal para el distrito sur de Nueva York. Adams llegó temprano a la corte junto a su abogado Alex Spiro, donde fue procesado como cualquier acusado para luego escuchar la lectura de los cargos. Después, fue puesto en libertad con la advertencia de no tener contacto con testigos ni con otras personas implicadas en su caso.

LÍBANO ISRAEL

Un intenso bombardeo israelí dirigido contra Nasrala arrasa con varios edificios en Beirut

Beirut (EFE).- Un bombardeo israelí con una intensidad sin precedentes arrasó con varios edificios en los suburbios de Beirut, dejando hasta el momento dos muertos y decenas de heridos entre informaciones de que el objetivo habría sido el líder del grupo chií Hizbulá, Hasán Nasrala. El ataque, que provocó explosiones audibles en toda la capital y enormes columnas de humo visibles a gran distancia, derrumbó diversos edificios en el corazón del extrarradio meridional del Dahye, donde los equipos de rescate continúan con las labores de búsqueda en medio de la destrucción. El Ministerio de Salud Pública del Líbano confirmó en un comunicado que dos personas murieron y otras 76 resultaron heridas a causa de los "sucesivos" bombardeos, y alertó de que se espera un aumento del balance "en las próximas horas" mientra sigue el operativo de rescate.

LÍBANO ISRAEL

Los desplazados internos en el Líbano ya superan los 200.000, según recuento de la ONU

Ginebra (EFE).- Los desplazados internos por la violencia armada que se ha desatado en el Líbano han superado los 200.000, dijo el representante de la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria de la ONU en ese país, Imran Riza. Desde Beirut, Riza precisó que hasta el lunes pasado se habían registrado 110.000 desplazados, consecuencia de la primera ola de violencia iniciada con la explosión simultánea en distintos puntos del país de miles de dispositivos de comunicaciones vinculados a miembros del grupo islamista Hizbulá. A partir del lunes, con el inicio de los bombardeos israelíes sobre el Líbano, se registraron al menos 118.000 desplazados más.

EEUU IRAK

EE.UU. e Irak pondrán fin a la misión contra el Estado Islámico en 2025

Washington (EFE).- Estados Unidos anunció que alcanzó un acuerdo con el Gobierno de Irak para finalizar la misión contra el grupo terrorista Estado Islámico (EI) en septiembre de 2025 en el país árabe y que pasará a tener un rol de asesoramiento y apoyo dentro de una "relación bilateral de seguridad" normalizada. No obstante, según indicaron altos funcionarios estadounidenses, aún no se ha llegado a un acuerdo sobre la reducción de tropas estadounidenses presentes en el país, algo que Bagdad lleva tiempo pidiendo.

BRASIL DESEMPLEO

La tasa de desempleo en Brasil cae al 6,6 %, su menor nivel en diez años y medio

Río de Janeiro (EFE).- La tasa de desempleo en Brasil cayó al 6,6 % de la población económicamente activa en el trimestre concluido en agosto, con lo que se ubicó en su menor nivel en diez años y medio, desde el 6,5 % medido en enero de 2014, informó el Gobierno. El índice también es el menor para un trimestre concluido en agosto desde que el indicador comenzó a ser medido con los actuales criterios, en 2012, según los datos divulgados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas. La tasa de paro cayó 0,5 puntos porcentuales con respecto a la del trimestre inmediatamente anterior, el concluido en mayo (7,1 %), y bajó 1,2 puntos porcentuales frente a la del mismo período del año pasado (7,8 %).

PAPA BÉLGICA

El papa en Bélgica: "Los abusos a menores son la vergüenza y la humillación de la Iglesia"

Bruselas (EFE).- El papa Francisco afirmó desde Bruselas que los abusos a menores "son la vergüenza y la humillación de la Iglesia" y agregó: "tenemos sólo que pedir perdón", durante su discurso a las autoridades durante su primer día de agenda oficial en Bélgica. "Esta es la vergüenza que hoy todos nosotros tenemos, hay que afrontar y resolver el problema", añadió en su discurso ante las autoridades del país en el Castilo de Laeken, donde también se reunió con los reyes de los belgas Felipe y Matilde.

REINO UNIDO CULTURA

Muere a los 89 años la venerada actriz británica Maggie Smith

Redacción central (EFE).- La actriz Maggie Smith, conocida por sus papeles en las películas de Harry Potter y la serie Downton Abbey, falleció en Londres a los 89 años, según comunicó su familia. Margaret Natalie Smith Cross, su nombre oficial, fue una de las legendarias estrellas del cine, el teatro y la televisión británica, con más de sesenta años de profesión. Era poseedora de dos Óscar por ‘The prime of Miss Jean Brodie’ y ‘California Suite’, tres Globos de Oro y siete Bafta. Nació el 28 de diciembre de 1934 en Ilford (Essex) y murió en Londres el 27 de septiembre de 2024, a los 89 años. EFE