López Obrador ve una "falta de respeto adicional" que Sánchez "insinúe" que manipula a Sheinbaum

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha cargado este viernes contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "insinuar" que la decisión de no invitar al Rey Felipe VI a la investidura de Claudia Sheinbaum como nueva mandataria mexicana no fue una decisión exclusivamente suya y ha catalogado estos hechos como "una falta de respeto adicional". El todavía presidente mexicano ha asegurado en su habitual rueda de prensa diaria que "claro que fue una decisión política" el no invitar a Felipe VI a la toma de posesión de Sheinbaum, pero ha incidido en que esta fue una medida adoptada exclusivamente por la futura mandataria, que sí que había decidido invitar a Sánchez al acto del próximo martes. "Está insinuando que fue una decisión que tomé yo, como si la presidenta de México fuera manipulable. Es una falta de respeto adicional", ha reprochado el presidente López Obrador, que pese a todo ha aseverado que "respalda" esta decisión de Sheinbaum como va a seguir respaldando "siempre" a su sucesora en aquellas medidas que tome. "Se equivocan mucho, ojalá antes de emitir una opinión piensen que en México se está llevando a cabo una transformación (...) porque se está arrancando de raíz la corrupción y las injusticias, los privilegios, el clasismo y el racismo", ha remachado López Obrador, que ha instado a las autoridades españolas a entender que México es "un país independiente, libre y soberano que no es colonia ni tierra de conquista de nadie". López Obrador ha respaldado estos días la decisión de Sheinbaum de no invitar a Felipe VI a su investidura debido a la falta de respuesta de España a una misiva enviada en 2019 en la que México pedía que "el Estado español admita su responsabilidad histórica" por las ofensas cometidas durante la conquista y "ofrezca las disculpas o resarcimientos políticos que convengan".

