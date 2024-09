VÍDEO: J Balvin, sobre posicionamiento de artistas en política: "No dejo en manos del gobierno mi futuro ni mi presente"

El artista colombiano José Álvaro Osorio Balvín, más conocido como J Balvin, ha asegurado que él no deja "en manos del gobierno" ni su futuro, ni su presente y ha lamentado que se ponga presión en los artistas para que "hablen de política". "No me gusta hablar de política, ni mucho menos. La verdad, soy de las personas que no dejo en manos del gobierno mi futuro, ni mi presente. Esa fue la forma en la que me educaron en casa. De hecho, no se hablaba de eso, era como: 'trabaja, sueña y no pongas en manos de terceros tu futuro'. Sin embargo, obviamente, sabemos que cada país tiene sus necesidades", ha explicado el cantante de 'Mi gente' en una entrevista con Europa Press. A diferencia de algunos de sus compañeros de profesión como Anuel AA o Nicky Jam, quienes han hecho campaña para las elecciones presidenciales de Estados Unidos en favor de Donald Trump, Balvin no considera que tenga "nada que decir" de la carrera hacia la presidencia estadounidense, porque no es "gringo". "Hay personas que no nacieron con las posibilidades, con los beneficios que nacimos nosotros. Pero sí, trato de estar lo más alejado posible. Hay una ola de poner la presión en los artistas para que hablen de política y hay a los que les nace hacerlo. Es totalmente respetable. Pero yo prefiero darle felicidad a la gente con mi música. Frente a las elecciones en Estados Unidos, no soy gringo, no me tocan", ha añadido. Balvin fue uno de los pioneros del reguetón con canciones como '6 AM', 'Ginza' o 'Bobo', pero él no recoge esa etiqueta y, de hecho, se la pasa a otros artistas como Daddy Yankee, Wisin y Yandel o Tego Calderón, aunque sí reconoce que le gusta ayudar a artistas nuevos con su plataforma. Entre esos artistas a los que sirvió como altavoz está Rosalía, con la que colaboró en 'Brillo' en 2018 y en 'Con altura' en 2019. Ahora, en su séptimo y último disco, 'Rayo', el colombiano canta con la también catalana Bad Gyal, una artista que cree que tiene "carácter" y que "no se deja joder". "Bad Gyal trajo a España ese sonido que hacía falta de reguetón, de ese reguetón O.G (siglas de 'original gangster') del cual nos enamoramos todos. Le tengo mucho respeto, sé que es una mujer con carácter, a mí me encanta eso. Tiene mucha personalidad, de esas artistas que se ve que no se dejan joder. Es importante tener estos personajes que representan también, fuera de la música, un empoderamiento de 'aquí estamos y qué pasa'", ha apuntado Balvin. "HA HABIDO TODO UN CAMBIO (EN ESPAÑA) CUANDO QUEVEDO APARECIÓ" En ese sentido, el colombiano ha señalado al canario Quevedo como un punto de inflexión a nivel comercial en la industria musical del género urbano en España y asegura que ha traído "todo un cambio", aunque es consciente de que es una escena que ya existía gracias a artistas como C. Tangana. El pasado agosto, Balvin estrenaba 'Rayo', un disco en el que integra muchas de sus facetas, desde el reguetón al dembow, pasando por el pop electrónico y con el que quiere, según ha explicado, "mirar" hacia sus "raíces". Además, incluye colaboraciones con artistas de nueva generación como Feid, Saiko, Carin León, Bad Gyal, Omar Courtz, Quevedo, Dei V, Ryan Castro, Luar La L, Blessed o YOVNGCHIMI. "Colaborando con diferentes artistas he pasado diferentes momentos de evolución de mi carrera que me permiten quedar conectado con nuevas generaciones. Yo quiero hacer un récord de longevidad, ¿sabes? Quiero que cuando mi hijo tenga 10 años, sus amiguitos estén escuchando la música y la están disfrutando. Es algo que me apasiona, no lo estoy pensando por negocio, ni mucho menos, sino porque me encanta conectar con la gente", ha concluido. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/cultura/908433/1/balvin-posicionamiento-artistas-politica-no-dejo-manos-gobierno-futuro TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

Compartir nota: Guardar