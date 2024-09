La Casa Blanca asegura que no hay indicios de que Irán quiera una "guerra total" en Oriente Próximo

El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha asegurado este miércoles que no hay indicios de que Irán quiera una "guerra total" en la región de Oriente Próximo, donde se teme un conflicto a gran escala como consecuencia de los ataques israelíes en la Franja de Gaza y sus recientes bombardeos en Líbano, donde existe la posibilidad de que el Ejército israelí realice una invasión terrestre. "Creo que los iraníes saben exactamente a qué se enfrentarían y les hemos dejado claro en canales privados y públicamente que tenemos las capacidades disponibles si necesitamos usarlas, y no hay indicios en este momento de que Irán esté interesado en una guerra total en la región tampoco", ha declarado durante una entrevista con la cadena de televisión Fox News. Tras ello, Kirby ha destacado las nuevas "capacidades de disuasión y defensa" desplegadas recientemente en la región en lo que considera como un "mensaje muy claro" para Irán. Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Aragchi, ha expresado en un comunicado que los "crímenes" de Israel "no quedarán sin respuesta" y que, a pesar de que Teherán "ha demostrado una paciencia y una moderación extraordinarias para mantener la paz y la estabilidad regionales", se reserva el "derecho" de defender sus intereses. "Irán apoya firmemente al Gobierno y al pueblo libaneses. Irán ha demostrado una paciencia y una moderación extraordinarias para mantener la paz y la estabilidad regionales. Irán defiende firmemente su derecho inherente a defender sus intereses vitales", ha afirmado en su canal de Telegram. En ese sentido, ha recordado sus "repetidas" advertencias sobre las consecuencias de las "malas acciones" de Israel en la región, que han recibido el "apoyo incondicional" de Estados Unidos y de algunos países occidentales. "Esta impunidad, junto con la falta de acción del Consejo de Seguridad, ha llevado a la región al desastre. (...) La manera de reducir la tensión es clara: Israel debe detener inmediatamente sus ataques contra Gaza y Líbano. El Consejo de Seguridad de la ONU debe actuar ahora para detener la guerra israelí e implementar un alto el fuego inmediato, salvando así las vidas de personas inocentes. De lo contrario, la región correrá el riesgo de un conflicto a gran escala", ha añadido.

Compartir nota: Guardar