Ribera quiere "el mayor consenso" para el Parque Nacional del Mar de las Calmas y CC le pide escuchar a El Hierro

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, quiere "el mayor consenso posible" en el Parlamento para el futuro Parque Nacional marino del Mar de las Calmas, en la Isla de El Hierro, mientras que la diputada de Coalición Canaria (CC) Cristina Valido García le ha pedido que "deje claro a quien corresponda antes de irse a cumplir el encargo que la Unión Europea (UE) le ha hecho" que "a El Hierro se le escucha y opina y vota". Así se han expresado en una interpelación urgente en el pleno del Congreso de los Diputados sobre la declaración de un parque nacional marino en las aguas del Mar de las Calmas en el entorno de la isla de El Hierro y después de que Ribera haya sido nominada como vicepresidencia ejecutiva en la Comisión Europea de Transición Limpia, Justa y Competitiva, así como de Competencia. Así, la ministra ha destacado que la declaración del Mar de las Calmas será "una oportunidad única" para completar dicha la Red Natura 2000 y proteger un entorno "valioso", haciéndolo "de manera compatible" con el bienestar y la actividad económica de los herreños. En su intervención, ha recalcado las reuniones que ha llevado a cabo el Ministerio con los actores locales en los últimos meses y las que planea para los siguientes. De esta manera, ha subrayado su deseo de llegar "con el mayor consenso posible" a la presentación final del proyecto ante las Cortes Generales para poder acometer la declaración oficial a través de la ley cuando sea publicada en el Boletín Oficial del Estado. "Veremos si es necesario ampliar plazos (en la consulta pública), yo confío en que ese diálogo constante nos permita enriquecer, satisfacer y tranquilizar a todo el mundo, seguiremos adelante", ha indicado. Por su parte, la diputada de CC ha recordado que El Hierro "ya tiene importantes figuras de protección" y ha puesto en valor a los pescadores de la isla, que desarrollan una pesca artesanal "que no daña al medio", lo que a juicio de Valido García les convierte en los "primeros protectores" del territorio. "Es clave garantizar a la población insular la no limitación de sus usos y costumbres ancestrales y pedirle que, si es necesario, se amplíen los plazos para la búsqueda del consenso", le ha reclamado a Ribera. Asimismo, ha pedido mayor información, participación y escucha activa a los herreños y a sus instituciones en el desarrollo del proyecto del Mar de las Calmas. Por esta parte, le ha pedido el compromiso de que la consulta pública "se amplíe y profundice con ellos", que "se ponga en negro sobre blanco qué limitaciones va a suponer esta declaración" y que la isla "tenga voz y tenga voto". "Lo que queremos es que lo que puede ser un premio para la isla no se convierta en un problema para quienes la habitan", ha señalado. El Gobierno quiere que el Mar de las Calmas, con una extensión de más de 24.000 hectáreas, al sur de El Hierro, se convierta en el primer Parque Nacional Marino de España, con el objetivo de proteger una zona que considera de alto valor natural, al tiempo que ha manifestado su voluntad de apoyar su zona de infuencia socioeconómica, según aseguró el pasado mes de julio cuando el Consejo de Ministros aprobó la propuesta de declaración del primer parque nacional de carácter exclusivamente marino.

Compartir nota: Guardar