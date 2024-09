(Previa) El Real Madrid quiere sellar sin sustos el billete a la fase de grupos de la Champions femenina

El Real Madrid tratará de certificar la clasificación para la fase de grupos de la Liga de Campeones Femenina en el partido de vuelta de la fase previa ante el Sporting de Portugal este jueves en el Estadio Alfredo di Stefano (20.00 horas), en el que defenderán el 1-2 de la ida para avanzar en la competición europea. El conjunto dirigido por Alberto Toril buscará clasificarse por cuarta vez consecutiva en su historia para la fase de grupos y continuar con su gran inicio de temporada en el que han logrado tres victorias en los tres partidos de Liga F, siendo líderes de la competición, y también vencieron en la ida de esta fase previa. Sin embargo, en este partido les costó hacerse con el triunfo hasta el minuto 95 cuando apareció Melanie Leupolz en el segundo palo para aprovechar un error de la guardameta alemana Hannah Seabert, que también fue protagonista negativa en el primer tanto. Las madridistas habían apretado en el tramo final del segundo tiempo en busca del tanto de la victoria, y consiguieron el premio prácticamente en la última jugada. En este duelo, las portuguesas hicieron mucho daño por la banda derecha, cargando el juego a la espalda de Olga Carmona, una circunstancia que deberán vigilar en la vuelta para no sufrir demasiado. Las rivales llegarán con más descanso a Valdebebas ya que no jugaron en fin de semana partido de liga, cosa que sí hizo el Real Madrid ante el Athletic Club, al que derrotó por 2-0, pero sufriendo en el segundo tiempo bastante. El partido ante las lusas podría ser la oportunidad para ver el debut esta temporada de la colombiana Linda Caicedo, que, tras disputar el Mundial Sub-20 con su selección, aún no ha disputado ningún minuto con el equipo madridista. El Real Madrid afronta el duelo con la baja ya conocida de la lateral brasileña Antonia Silva por lesión, pero con el resto de la plantilla disponible a falta de conocer la lista de convocadas definitiva.

