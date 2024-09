OPPO creó una alianza con la UNESCO para potenciar la educación y la diversidad cultural a través de la tecnología

SHENZHEN, China, 25 de septiembre de 2024

· En su 20°aniversario, OPPO impulsará la innovación juvenil y la preservación cultural en conjunto con esta organización.

SHENZHEN, China, 25 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- En el marco de su 20º aniversario, OPPO realizó una alianza con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), con el objetivo de potenciar la educación y la diversidad cultural a través de la tecnología. Con la tecnología de imágenes, esta iniciativa busca preservar y transmitir el patrimonio cultural, permitiendo a los jóvenes explorar el mundo y conectarse con diversas culturas, representando el espíritu de "Conectar culturas, inspirar futuros".

Fortaleciendo la Educación Cultural a través de la Tecnología de la Imaginación y un llamado a la "Cultura de la Donación"

Como parte de esta colaboración, la marca donará 1,000 tabletas OPPO para apoyar el desarrollo de la educación juvenil local en África y Asia. Estos dispositivos contarán con cursos de programación cultural desarrollados en el marco de la "Youth Coding Initiative", lanzada conjuntamente por la UNESCO y CODEMAO, la marca de educación en programación infantil. La iniciativa tiene como objetivo promover el uso inclusivo y seguro de la tecnología, promover la educación equitativa en África y Asia y ayudar a preservar el patrimonio cultural local a través del aprendizaje digital.

Firmin E. Matoko, Subdirector General de Priority Africa y Relaciones Exteriores, afirmó: "La dedicación de OPPO a la promoción de la innovación y la educación de los jóvenes es muy apreciada. Estoy seguro de que los estudiantes y profesores de África y Asia se beneficiarán más con la nueva asociación con OPPO siguiendo la visión y los requisitos de la UNESCO". La alianza se lanzará oficialmente después de completar las revisiones de procedimiento pertinentes de la UNESCO y ha recibido un fuerte apoyo de la Comisión Nacional de la República Popular China para la UNESCO.

Además de las donaciones, OPPO lanzará la campaña global #CaptureMyCulture, que anima a los usuarios de todo el mundo a contribuir a la preservación cultural compartiendo fotos e historias que celebren sus tradiciones locales. Los participantes de esta iniciativa podrán presenciar la ceremonia de donación.

El compromiso continuo de OPPO con la Preservación Cultural

Este compromiso de OPPO con la educación cultural se extiende más allá de la alianza con la UNESCO. A principios de este año, la marca unió fuerzas con Discovery Channel para lanzar el proyecto "Culture in a Shot", una iniciativa global destinada a destacar y proteger la diversidad cultural a través de la tecnología de imágenes. El proyecto captura los esfuerzos de personas dedicadas: el grupo Lisu de Tailandia que preserva su patrimonio a través de la música; los artesanos de Indonesia que practican la antigua artesanía del batik con una representación visual de las tradiciones locales; y los bailarines de flamenco de España que encarnan la cultura andaluza a través de su forma de arte. Cada grupo cuenta su historia cultural de una manera única con su arte distintivo.

Además, OPPO lanza Estudio AI en la Serie Reno12 5G, permitiendo a los usuarios generar un retrato con calidad de estudio, como transformarse en un bailarín de flamenco, ofreciendo una experiencia cultural inmersiva desde cualquier parte del mundo.

OPPO continúa ampliando los límites de la innovación tecnológica, utilizando su experiencia en IA y la creación de imágenes para mejorar la preservación cultural y la educación. Al proporcionar herramientas específicas para la expresión creativa y la narración de historias, OPPO ayuda a conectar la cultura e inspirar a la próxima generación.

OPPO celebra su 20º aniversario y sigue comprometida con su misión de "Technology for Mankind, Kindness for the World". En el futuro, OPPO seguirá aprovechando la tecnología para contribuir y generar un impacto positivo en la sociedad. También mantendrá su compromiso con la promoción de la preservación cultural y la educación de los jóvenes, contribuyendo a la herencia y el desarrollo de la cultura global.

Acerca de OPPO

OPPO es la marca líder mundial de dispositivos inteligentes. Desde el lanzamiento de su primer teléfono móvil en 2008, "Smiley Face", OPPO ha buscado incesantemente la sinergia perfecta entre tecnología innovadora y satisfacción estética. Actualmente, OPPO ofrece una amplia gama de dispositivos inteligentes, encabezados por las series Find y Reno. Más allá de los dispositivos, OPPO ofrece a sus usuarios el sistema operativo ColorOS y servicios de internet como OPPO Cloud y OPPO+. OPPO tiene presencia en más de 60 países y regiones, con más de 40,000 empleados enfocados a crear una mejor vida para los clientes de todo el mundo.

