Con pocos rostros conocidos, y en la más estricta intimidad. Así ha sido el entierro de Julián Muñoz

Dolor y mucha tristeza en el último adiós a Julián Muñoz (76) tras su fallecimiento en la madrugada de este martes en el Hospital Universitario Costa del Sol de Marbella después de una semana ingresado a causa del cáncer 'galopante' de pulmón contra el que luchaba desde hace un tiempo. Hasta el tanatorio de San Bernabé de la localidad malagueña se desplazaba toda su familia y numerosos amigos para despedir al que fuera pareja de Isabel Pantoja, que era enterrado en la más estricta intimidad en la tarde de ayer con la presencia tan solo de su viuda, Mayte Zaldívar, sus hijas Eloísa y Elia Muñoz, sus nietos y su entorno más íntimo, devastados ante la pérdida del exalcalde. Además de Fernando Marcos -que una vez más ha demostrado que es un pilar para la familia y se mostró especialmente pendiente de su novia, Mayte, y de las hijas de ésta, protagonizando un emotivo abrazo con Elia-, en la misa en memoria de Julián antes de su entierro veíamos a rostros conocidos como Juan Antonio Roca, el presentador Santi Acosta -este miércoles se emite en Telecinco una entrevista póstuma del exalcalde de Marbella- o Rappel. Muy afectado, el vidente -uno de los escasos invitados a la celebración de la boda de Julián y Mayte el pasado enero, cuando se dieron el 'sí quiero' ante notario dos décadas después de su separación cumpliendo así el último deseo del expolítico- despedía muy emocionado a su gran amigo, al que vio por última vez 15 días antes de su muerte: "Nos hemos querido mucho, le conozco de toda la vida y él siempre estaba muy contento de verme. Ha sido un hombre que se ha hecho querer por la gente que le hemos querido y le hemos valorado como persona. A mí lo demás me da igual". "Las hijas le han estado ayudando, acompañando. Y es una familia que sobre todo nos han dado un ejemplo de humanidad, porque en los momentos que él necesitaba afecto, Mayte es un héroe. Yo la felicito porque ha demostrado ser una gran persona con un gran corazón y se ha encontrado que su sitio era ese, cuidarle hasta el último momento, así que aprendan los que no saben" añadía, destacando también el "papel importante" de Fernando Marcos: "Quiere mucho a Mayte, ha querido mucho a Julián y él se ha sentido querido. Es un miembro más de la familia. No sois modernos, una persona quiere a otra y se quieren y se integra a la familia, pues ya está. Es un socio de la familia, por eso es importante, porque quiere mucho a Maite" ha asegurado. También ha querido estar presente en el sepelio de Julián su última pareja, Karina Pau, con la que mantuvo una relación de 6 años tras su ruptura con Isabel Pantoja. En un discreto segundo plano, la criadora de caballos prefería no hacer declaraciones a la prensa tras haber mostrado sus condolencias a Mayte, con la que conversó varios minutos a las puertas del tanatorio. Un último adiós al ex de la tonadillera en el que vimos muy emocionada a la que fue una de las personas de confianza de la pareja cuando vivían en 'La Pera' en Marbella, Pepi Valladares, incapaz de contener las lágrimas y sin fuerzas para decir nada en estos tristes momentos.

