Carmen Borrego huye de la polémica y se regala una escapada a La Granja de San Ildefonso con su marido

La polémica no cesa en torno a Carmen Borrego, y por si no fuese suficiente con las declaraciones de su hijo José María Almoguera asegurando que por el momento no se plantea una reconciliación porque no confía en ella "el personaje se ha comido a la madre", ahora es su exnuera Paola Olmedo la que ha concedido una entrevista en exclusiva a 'TardeAR' arremetiendo contra la que fuera su suegra. "Es muy fácil decir yo no voy a hablar, pero sí insinuar. Si quieres ejercer de abuela no hables, actúa" ha afirmado, insistiendo en que la hija de Teresa Campos vendió la noticia de su embarazo a sus espaldas. Poniendo un poco de distancia e intentando evadirse de la guerra familiar que está viviendo, Carmen se escapó hace unos días a La Granja de San Ildefonso con José Carlos Bernal para disfrutar de un día en la localidad segoviana sin pensar en los golpes televisados que ha recibido por parte de su hijo y de su exnuera en los últimos tiempos. Como si de dos turistas más se tratasen, la tertuliana y su marido, que se ha convertido en su mayor apoyo, pasearon cogidos del brazo por las calles empedradas del pueblo y aprovecharon la jornada no solo para comer en un conocido restaurante famoso por su cocina tradicional, sino también para hacer unas compras en una exclusiva tienda de artesanía. Muy seria, y visiblemente agobiada por la presencia constante de cámaras siguiendo cada uno de sus pasos Carmen dejaba claro que no piensa pronunciarse sobre las últimas declaraciones de José María y Paola: "No voy a decir nada. Todos los días no podéis venir a preguntarme cómo estoy, porque estoy igual que ayer, mañana, de verdad, es que no sé si lo entendéis, fenomenal, estoy fenomenal, ¿vale?". "Yo me senté en un plato y ya lo he dicho. Entonces, yo sé que es vuestro trabajo, lo respeto absolutamente, pero es que todos los días preguntar lo mismo no tiene ningún sentido. Entonces, estoy bien. Ya he contestado y si tengo que contestar más, pues lo contestaré mañana en mi programa 'Vamos a ver'. Ya está" ha zanjado molesta, asegurando que a pesar de su ruptura quiere "respetar" a su hijo y no piensa echar más leña a la guerra familiar que por el momento parece que no tiene solución.

