"No sé cuando será titular James", dice el entrenador del Rayo

Madrid, 24 sep (EFE).- Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, no quiso desvelar el once que saldrá de inicio este miércoles frente al Girona en Liga y dijo que no sabe cuándo será titular el colombiano James Rodríguez porque se mueve en el "día a día por sensaciones".

James Rodríguez debutó con el Rayo hace dos jornadas frente a Osasuna. Disputó diez minutos en la segunda parte y dejó destellos de su calidad en un par de acciones. En la última jornada, frente al Atlético, volvió a ser suplente y saltó al césped en el minuto 72.

Contra el Girona, el técnico español no quiso desvelar sus planes con el colombiano.

"Es algo que no manejo ni yo mismo. No cojo un folio y hago alineaciones a semanas vista. Me muevo en el día a día. La sesión de hoy intento que salga bien, la dibujo y la hacemos. Entiendo esta pregunta, la respondo y la seguiré respondiendo con la máxima educación. No lo sé, pero aunque lo supiera no lo iba a decir. Me muevo en espacios cortos de tiempos, que es como debemos enfocarnos como club", concluyó. EFE

drl/nam