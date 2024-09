Presidente de la Fed de Mineápolis espera recortes adicionales de 50pb este año

(Bloomberg) -- El presidente del Banco de la Reserva Federal de Mineápolis, Neel Kashkari, dijo que espera reducir las tasas de interés con recortes más pequeños, de un cuarto de punto, en cada una de las dos reuniones del banco central que quedan este año.

“Después de 50 puntos básicos, todavía estamos en una posición neta ajustada, por lo que me sentí cómodo dando un primer paso más grande”, dijo Kashkari en CNBC el lunes. “A medida que avanzamos, espero que, en conjunto, probablemente hagamos recortes más pequeños a menos que los datos cambien materialmente”.

Kashkari añadió que los recortes de un cuarto de punto en las reuniones de noviembre y diciembre son un “punto de partida razonable”.

Los comentarios de Kashkari en CNBC en los que detalló sus puntos de vista sobre nuevos recortes de tasas siguieron a un ensayo publicado previamente el lunes en el que dijo que apoyó el recorte de gran magnitud de la Fed la semana pasada.

La inflación se ha enfriado significativamente y está cerca de la meta del 2% de la Fed, escribió. Al mismo tiempo, el mercado laboral empieza a mostrar signos de debilidad.

“La balanza de riesgos se ha alejado del aumento de la inflación y se ha inclinado hacia el riesgo de un mayor debilitamiento del mercado laboral, lo que justificaría una tasa de los fondos federales más baja”, escribió Kashkari en el ensayo.

Sus comentarios se producen después de que la semana pasada los encargados de la política monetaria de la Reserva Federal decidieran recortar las tasas en medio punto, un comienzo agresivo de su cambio de orientación, que se aleja de la lucha contra la inflación y se dirige a reforzar el mercado laboral. La previsión mediana de los responsables de la Fed, publicada también la semana pasada, era de otros 50 puntos básicos de recortes en las dos reuniones que quedan este año.

Un gráfico interactivo en el ensayo publicado esta mañana esbozaba las proyecciones anuales de Kashkari. Según el gráfico, la tasa de interés de los fondos federales se situará en el 4,4% a finales de año. En su opinión, la tasa seguirá bajando hasta el 3,4% a finales de 2025 y hasta el 2,9% a finales de 2026, en línea con la previsión mediana de los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal en septiembre.

Aunque no tiene derecho a voto en el Comité Federal de Mercado Abierto de este año, Kashkari participa en las deliberaciones sobre política monetaria.

Camino a seguir

El 20 de septiembre, el gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller se mostró partidario del recorte de medio punto debido a los datos de inflación inesperadamente favorables de las últimas semanas.

Por el contrario, la gobernadora Michelle Bowman dijo el viernes que votó en contra de la decisión porque sigue preocupada por el hecho de que la inflación siga sobre la meta. Bowman se convirtió en la primera gobernadora de la Fed en disentir sobre una medida de las tasas de interés desde 2005.

Kashkari afirmó que, aunque existen incertidumbres sobre la fortaleza de la economía estadounidense subyacente, el crecimiento y el gasto de los consumidores siguen siendo sólidos. También dijo que la tasa de interés neutral, en el que la política de la Fed no está ni frenando ni estimulando la economía, probablemente ha subido.

“Cuanto más se prolongue esta resistencia económica, más señales tomaré de que la elevación temporal de la tasa neutral podría ser más estructural”, escribió Kashkari.

Kashkari prevé que la tasa de los fondos federales a largo plazo se situará en torno al 2,9%, frente al 2,5% previsto en marzo. La estimación mediana de todos los miembros de la Reserva Federal para esta tasa también ha aumentado, hasta el 2,9% en la reunión de la semana pasada, frente al 2,5% de hace un año.

Kashkari ha publicado una serie de ensayos desde 2022, cuando la Fed empezó a endurecer su política de forma agresiva para reducir la inflación. En su último artículo de este tipo, escrito en mayo, Kashkari dijo que los responsables políticos probablemente mantendrían las tasas de interés donde estaban “por un período prolongado de tiempo” hasta que estuvieran seguros de que la inflación iba rumbo a su meta.

El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, también dijo el lunes que iniciar el ciclo de recortes del banco central con un gran movimiento ayudará a acercar las tasas de interés a niveles neutrales a medida que los riesgos entre inflación y empleo se equilibren más.

Nota Original: Kashkari Backed Fed Cut, Seeks Further Half-Point of Reductions

Traducido por Paulina Steffens.

