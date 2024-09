Milei reivindica a Argentina como "faro de las ideas de la libertad" en un discurso en la Bolsa de Nueva York

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha defendido este lunes desde la Bolsa de Nueva York las reformas económicas y políticas aplicadas desde que llegó al poder para convertir a su país en el "faro de las ideas de la libertad". "Argentina se está poniendo de pie, abrazando las ideas de la libertad. Estamos comprometidos en hacer el mejor gobierno de la historia. Estamos comprometidos en ser un faro de luz para las ideas de la libertad, para que todo el mundo deje de lado las ideas socialistas y vuelva a abrazar las ideas de la libertad, y estamos convencidos de que lo vamos a lograr", ha afirmado Milei en su discurso en el mayor mercado de valores del mundo. Milei ha asegurado que cuando llegó al gobierno, "básicamente Argentina estaba al borde de lo que hubiera sido la peor crisis de su historia". "Sin embargo, nosotros nunca nos quejamos de la herencia, solo la describimos", ha aseverado. Como receta ha reiterado su defensa del recorte del gasto. "No estoy dispuesto a sacrificar el déficit fiscal", ha subrayado antes de reconocer que "en condiciones normales, no habría presidentes liberales libertarios". El mandatario argentino ha prometido además que su Gobierno va a "domar la inflación" y ha augurado que Luis Caputo "va a ser recordado como el mejor ministro de Economía de la historia". En cualquier caso ha defendido la necesidad de la permanencia "un poco más" del "cepo" a la compra de moneda extranjera, una de las medidas necesarias para fomentar la inversión y que más demandan desde los "mercados". "Vamos a liberar el cepo cuando la tasa de inflación sea cero", ha prometido. Milei ha defendido además la decisión de Argentina de no suscribir el Pacto por el Futuro 2045 por formar parte de "la agenda socialista" y ser heredero de la Agenda 2030. TOQUE DE CAMPANA Tras su discurso, Milei ha abierto la sesión de negocio de valores neoyorquino con un toque de martillo sobre la emblemática campana de la Bolsa y ha arengado con el puño cerrado a la gente que estaba en el parqué bursátil: "¡Vamos!, ¡vamos!". Ya en el parqué del histórico edificio, Milei se ha tomado fotografías con los presentes mientras en los monitores de la Bolsa de Nueva York ondeaba la bandera argentina. Milei ha estado acompañado por la presidenta de la Bolsa de Nueva York, Lynn Martin, así como por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el ministro de Economía, Luis Caputo; la ministra de Asuntos Exteriores, Diana Mondino; la hermana del mandatario, Karina Milei, y el embajador argentino en Washington, Gerardo Werthein. Tras la visita a la Bolsa, Milei ha mantenido un nuevo encuentro con el milmillonario Elon Musk, el tercero desde que asumió el cargo. Tiene previsto intervenir el martes ante la sesión anual de la Asamblea General de la ONU.

