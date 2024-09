Tomás Páramo y María García de Jaime nos cuentan cómo fue conocer a los reyes

Tomás Páramo y María García de Jaime se dejaron ver ante los medios hace unos días en la presentación del documental "Courtois, la vuelta del número 1" en el Palco de Honor del Estadio Santiago Bernabéu. Tan atentos como siempre, el matrimonio atendió a la prensa y habló sin tapujos de toda la actualidad. Encantados de asistir a la presentación, la pareja conoció a Courtois gracias a su amigo Pablo Castellano, que un día les dijo "van a venir Thibaut y sus amigos" y no dudaron en asistir a la cita para conocer al futbolista. También les preguntamos por su encuentro con la Princesa Leonor y es que Tomás fue para "acompañar a mi primo que le nombraban teniente y justo a él en concreto le nombraba el rey" y después "pudimos estar con los reyes y las princesas y me encantó verlas porque estábamos como en un ambiente muy distendido, estaba Leonor con sus amigos de promoción, una niña muy natural". Demostrando su admiración, el influencer no dudó en acercarse hasta el Rey Felipe VI para saludarle, quien "me encantó porque tampoco le conocíamos y me pareció una persona súper natural, muy cercana, hablando con la gente, esa parte de la Casa Real también es bonita, al final que se sienta que se pueden tocar, que son de carne y hueso, como todos". Viviendo uno de sus mejores momentos, también les preguntábamos por la sorpresa que recibió hace unos días cuando supo que iba a ser padrino de una de las hijas de Marta Pombo, algo que "no nos esperábamos y la ilusión fue doble". Pero... ¿cómo se enteraron? La pareja nos confesaba que "un día vinieron a casa, me estaba tomando una hamburguesa y me dijo 'te gustaría ser el padrino de María'" y fue entonces cuando "se me cayó la hamburguesa y todo" porque "me hace una ilusión tremenda, al final yo como cristiano y practicante valoro mucho lo que es y que al final delegues algo en una persona es muy especial".

