Netanyahu dice que Hezbolá sufrió durante los últimos días "una serie de golpes que no podía imaginar"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha asegurado este domingo que el partido-milicia chií Hezbolá ha sufrido durante los últimos días "una serie de golpes que no podía imaginar" y ha amenazado con nuevas acciones en caso de que continúen los enfrentamientos en la frontera con Líbano. "Si Hezbolá no ha entendido el mensaje, prometo que lo hará. Estamos decididos a lograr la vuelta de nuestros residentes a sus hogares en el norte del país", ha dicho en un mensaje emitido desde su oficina y publicado a través de su cuenta en la red social X. Así, ha destacado que "ningún país puede tolerar que se dispare contra sus ciudadanos, contra las ciudades". "Nosotros, el Estado de Israel, no lo toleraremos. Haremos todo lo necesario para restaurar la seguridad", ha remachado Netanyahu. Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ha recalcado durante la jornada que el Ejército continuará con sus operaciones contra el grupo libanés hasta que los desplazados por los combates puedan regresar a sus hogares, según ha informado el diario 'Haaretz'. Los enfrentamientos con Hezbolá estallaron un día después de los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023 por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas contra territorio israelí, lo que llevó al Ejército de Israel a desatar una cruenta ofensiva contra la Franja de Gaza. Nasralá ha indicado en varias ocasiones que la intervención del grupo tiene lugar en apoyo a los palestinos y ha afirmado que los combates llegarían a su fin si Israel acepta un acuerdo de alto el fuego en Gaza, si bien los esfuerzos internacionales para lograr un pacto no se han materializado. Durante los últimos días se ha registrado un repunte de las tensiones, especialmente tras la oleada de explosiones coordinadas en dispositivos de comunicación supuestamente por Hezbolá, que dejó alrededor de 40 muertos y unos 3.000 heridos. Gran parte de la comunidad internacional, incluida la ONU, ha mostrado su preocupación por lo indiscriminado del ataque. Asimismo, al menos 45 personas murieron el viernes en un bombardeo ejecutado por Israel contra el sur de la capital de Líbano, Beirut, entre ellos Ibrahim Akil, un alto cargo del principal organismo militar de Hezbolá que fue identificado por Israel como objetivo del bombardeo. Hezbolá ha respondido durante el sábado y el domingo con el lanzamiento de decenas de proyectiles contra Israel, incluido un ataque contra Haifa --por primera vez desde el estallido de los enfrentamientos en octubre de 2023--, mientras que Israel ha intensificado sus bombardeos contra supuestos objetivos del grupo en el sur de territorio libanés.

Compartir nota: Guardar Nuevo