Domingo, 22 de septiembre de 2024 (04:00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Ejército israelí confisca equipos e invade oficina de Al Jazeera en la Cisjordanía ocupada

Jerusalén (EFE).- Al Jazeera denunció que soldados israelíes fuertemente armados incautaron y destruyeron equipos en sus oficinas de Ramala, en la Cisjordania ocupada, según un informe del jefe de la oficina de la cadena catarí, Walid al-Omari. "Los soldados están confiscando el equipo a pesar de que la orden solo se refiere al cierre de la oficina", señaló Al Jazeera en su reporte. La cadena, conocida por su cobertura de los bombardeos a hospitales, ataques contra edificios residenciales y la muerte de civiles desarmados en Gaza, también informó que durante el allanamiento los soldados arrancaron un cartel de la periodista Shireen Abu Akleh, quien fue asesinada hace dos años por un soldado israelí mientras cubría una redada militar en Cisjordania.

LÍBANO ISRAEL

Hizbulá eleva a 17 el número de sus miembros muertos en el bombardeo israelí de Beirut

El Cairo (EFE).- El grupo chií libanés Hizbulá elevó a 17 el número de sus militantes muertos en el bombardeo que lanzó el viernes el Ejército israelí en la periferia de Beirut, entre los que se encuentran dos altos cargos, el comandante Ibrahim Aqil y Ahmed Wahbi, dirigente del cuerpo de élite Fuerzas Radwan. En el bombardeo israelí, que causó el derrumbe de un edificio residencial, murieron en total 37 personas, entre ellos 3 niños y 7 mujeres, mientras que hay también 68 personas heridas y todavía quedan "restos sin idenfificar" mientras siguen las labores de desescombro y búsqueda de personas en el suburbio de Dahye del sur de Beirut, según datos del Ministerio de Salud libanés.

BIRMANIA INUNDACIONES

La junta militar birmana eleva a 384 los fallecidos y a 89 los desaparecidos por temporal

Bangkok (EFE).- La junta militar birmana elevó a 384 los fallecidos y a 89 los desaparecidos por el temporal causado por el tifón Yagi, la tormenta más fuerte que ha golpeado Asia en lo que va de año y que sacudió al país depauperado y en conflicto a comienzos de septiembre. El régimen castrense, que detenta el poder desde febrero de 2021, indicó a través del diario oficialista The Global New Light of Myanmar que 164 personas murieron por las inundaciones en Naypyidó, 134 en la región de Mandalay, 78 en el estado nororiental de Shan, 5 en el estado de Kayin y 2 en la región de Bago y 1 en Ayeyawady. Asimismo, indicó que 148.643 personas se han visto impactadas por los coletazos del tifón, que ya ha cedido y que comenzó a impactar en Birmania (Myanmar) hace algo menos de dos semanas.

VENEZUELA CRISIS

Machado asegura que la lucha de la oposición se está "acelerando en diversos planos"

Caracas (EFE).- La líder opositora de Venezuela María Corina Machado aseguró que la lucha del antichavismo mayoritario, que denunció fraude en las elecciones del 28 de julio, se "está acelerando en diversos planos", al tiempo que consideró que el presidente Nicolás Maduro se debilita en el terreno político conforme avanzan los días. "Estamos viviendo días de enorme intensidad y las cosas se están moviendo mucho y acelerando en diversos planos", expresó la liberal en un video que compartió a través de X, en el que repitió que el Gobierno chavista, que defiende la victoria de Maduro en los comicios, "cada día está más solo y aislado". "A Maduro (solo) lo reconocen las tiranías del mundo", subrayó Machado, y remarcó que el controvertido triunfo del presidente no ha sido reconocido por numerosos países, por lo que perdió "muchísimo" respaldo internacional.

ONU ASAMBLEA

La crisis de Venezuela se cuela a duras penas en la semana de Alto Nivel de la ONU

Naciones Unidas (EFE).- La crisis de Venezuela se coló a duras penas en la próxima semana de Alto Nivel de Naciones Unidas, un síntoma más de cómo la desunión latinoamericana y las rivalidades internacionales se conjugan para impedir que se aborde la cuestión venezolana con una sola voz. Ha tenido que ser Estados Unidos el que organice el único evento sobre Venezuela de nivel ministerial el próximo jueves: el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, patrocina este encuentro, según confirmaron a EFE fuentes diplomáticas estadounidenses, después de que fracasara otro que tenía previsto organizar Chile.

QUAD CUMBRE

El Quad anuncia ejercicios conjuntos de guardacostas con la vista en China

Washington (EFE).- Los líderes del Quad, la alianza formada por Estados Unidos, Japón, la India y Australia, anunciaron que, por primera vez, llevarán a cabo ejercicios conjuntos con sus cuerpos de guardacostas, una medida que busca hacer frente a las acciones de Pekín en el mar de China Meridional. En un comunicado conjunto al término de su cumbre en Wilmington (Delaware), los cuatro países señalaron que a partir de 2025 sus guardacostas realizarán maniobras conjuntas "para mejorar la interoperabilidad, avanzar en la seguridad marítima y continuar con nuevas misiones en los próximos años en el Indopacífico".

QUAD CUMBRE

Biden avisa a los otros líderes del Quad que Pekín está "poniendo a prueba" a la región

Washington (EFE).- El presidente de EE.UU., Joe Biden, afirmó ante los líderes del Quad -Japón, la India y Australia- que las acciones de Pekín en el mar de China Meridional y en otras regiones en disputa con sus vecinos son un intento de "poner a prueba" a Washington y sus aliados, en un momento delicado para la economía china. Esos comentarios no estaban destinados a ser oídos por los medios de comunicación. Fueron captados por un micrófono abierto tras las declaraciones iniciales de Biden y los líderes del Quad en la reunión principal de la cumbre, celebrada en Wilmington (Delaware), ciudad en la que el presidente ha residido la mayor parte de su vida. Cuando la prensa salía de la sala, en el micrófono aún abierto de Biden se pudo oír cómo decía que su Administración ve las acciones de Pekín como "un cambio de táctica, no de estrategia".

EEUU ELECCIONES

Harris desafía a Trump a un nuevo debate en octubre, pero el expresidente lo rechaza

Washington (EFE).- La vicepresidenta estadounidense y candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, desafió a su rival en las elecciones de noviembre, el expresidente y aspirante republicano Donald Trump, a un nuevo debate el 23 de octubre, pero el magnate rechazó la propuesta argumentando que es "demasiado tarde" ya que la votación por anticipado ha comenzado en algunos estados. En un comunicado, la directora de campaña de Harris, Jen O'Malley Dillon, anunció que la vicepresidenta aceptó la invitación de CNN para un debate contra Trump en Atlanta, sede de la cadena ubicada en el estratégico estado de Georgia. El republicano aseguró en un mitin en Carolina del Norte que ella (Harris) "ya ha tenido un debate, yo he tenido dos. Es tarde para otro, me encantaría en muchos sentidos, pero es tarde, los votos ya están siendo emitidos".

ECUADOR ENERGÍA

Gobierno de Ecuador anuncia apagón de 9 horas este domingo en 12 de 24 provincias del país

Quito (EFE).- El Gobierno de Ecuador anunció que suspenderá este domingo el servicio de electricidad por 9 horas en 12 de las 24 provincias del país, debido a la escasa generación en las principales centrales hidroeléctricas afectadas por la sequía. El Comité de Operaciones de Emergencia (COE), tras una reunión de emergencia en la ciudad andina de Cuenca, decidió efectuar una suspensión del servicio eléctrico "en zonas determinadas, con el fin de precautelar (proteger) los recursos hídricos" del país, informó la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. El servicio se suspenderá desde las 08:00 a las 17:00 hora local (13:00 a 22:00 GMT) en las provincias de Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Cotopaxi, Imbabura, Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbíos y Zamora Chinchipe, añadió la fuente en un comunicado.

HAITÍ CRISIS

El presidente de Kenia anuncia envío de otros 600 soldados para ayudar a seguridad de Haití

Puerto Príncipe (EFE).- El presidente de Kenia, William Ruto, anunció la llegada de otros 600 efectivos de su país para integrarse a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMSS), que, bajo el liderazgo de su nación, se empezó a desplegar hace tres meses en el empobrecido Haití para ayudar a la Policía a hacer frente a las sangrientas bandas armadas. Ruto llegó el sábado al aeropuerto de la capital haitiana, Puerto Príncipe, donde fue recibido por el presidente del Consejo Presidencial de Transición (CPT), Edgard Leblanc Fils; el director de la Policía Nacional, Normil Rameau; y Ketleen Florestal, primera ministra interina en ausencia de Garry Conille, que viajó a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU, hasta donde el presidente keniano de desplazará tras la visita de este sábado a Haití.

FRANCIA GOBIERNO

Le Pen avisa que el Gobierno Barnier es transitorio y la izquierda lo quiere tumbar ya

París (EFE).- El Gobierno constituido por el primer ministro francés, Michel Barnier, cuya composición se conoció el sábado, empieza su andadura sin mayoría en el Parlamento, con la advertencia de Marine Le Pen, de que es transitorio y con la voluntad de la izquierda de tumbarlo tan pronto como sea posible. "Este Gobierno transitorio es la consecuencia del avispero creado con alianzas contra natura establecidas en las elecciones legislativas", ha señalado en su cuenta de X la líder de la extrema derecha francesa, en alusión al 'cordón sanitario' que le impidió llegar al poder en los comicios legislativos del 30 de junio y 7 de julio. Aún sin poner fecha para poner fin a este Ejecutivo, como podría hacer si sus diputados votaran la moción de censura, que ya ha prometido la izquierda, Le Pen dijo que van a "seguir preparando la gran alternancia que queremos para permitir que Francia se levante".

MÉXICO AYOTZINAPA

Fiscalía mexicana recaptura a 'El Cepillo', vinculado al caso de desaparición de Ayotzinapa

Ciudad de México (EFE).- La Fiscalía General de la República (FGR) recapturó a Felipe Rodríguez Salgado, conocido como ‘El Cepillo’ y a quien se ha vinculado antes con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rodríguez habría sido capturado el viernes en el sureño estado mexicano de Guerrero, aunque hasta este sábado trascendió la información. Según su ficha, ‘El Cepillo’ fue detenido por elementos de la Policía Federal Ministerial, en el fraccionamiento ‘Las Anclas’ para luego ser recluido de forma temporal en la subsede de la FGR en Acapulco, a la espera de su traslado. EFE

