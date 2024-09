Boris Izaguirre habla del romance de Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk

Meses de rivalidad y de comentarios por parte de Carmen Lomana sobre Isabel Preysler que han desencadenado una 'guerra mediática' que se aviva cada vez que coinciden en algún acto público. Sin embargo, parece que todo tiene mucha menos importancia de lo que nos creemos. Eso es al menos lo que opina Boris Izaguirre, quien nos ha confesado que esa rivalidad "no creo que sea tan cierta" porque "Carmen me ha llamado para decirme que ella no tiene ninguna rivalidad y que está un poco como asombrada de que esto se haya convertido en un tema de la prensa". Eso sí, si le preguntamos por quien de las dos es la gran reina de la elegancia, lo tiene claro: "Isabel Preysler, sin duda, claro que sí. Yo creo que, bueno, Isabel, ¿y ahora Tamara? O sea que me parece que es un reinado bastante coherente". Aprovechábamos para hablar con él del supuesto romance entre Hiba Abouk y Álvaro Muñoz Escassi y nos confesaba que "es un bonito romance porque los dos están muy contentos" aunque nos desvelaba que "yo soy más de la parte de Álvaro, ahora trabajamos juntos en 'TardeAR' y a veces Álvaro comenta algo, pero en realidad Álvaro yo creo que ha dicho que son unos amigos que se quieren, pero que siguen siendo amigos, ¿entiendes? Así que yo creo que hay que dejarlo allí". Por último, el colaborador aprovechaba nuestras cámaras para recordar a Jimmy Giménez-Arnau tras su pérdida: "Fue un hombre muy transgresor y que generó un tipo de modelo de cronista, periodista y escritor que de alguna manera también puede haberme influido a mí en lo que yo soy. Lamentablemente yo nunca tuve tiempo de tener con él esta conversación, pero siempre ha estado en mi cabeza un poco esa sensación de que quizás había mucho que aprender de él".

