Italia declara el estado de emergencia en Emilia-Romaña y Las Marcas por las inundaciones

El Gobierno de Italia ha declarado este sábado el estado de emergencia en las regiones de Emilia-Romaña y Las Marcas, ambas ubicadas en el norte del país y en las que se registran inundaciones provocadas por las intensas lluvias que han sacudido el país en los últimos días. Esta medida va acompañada con el envío de unos 20 millones de euros para cubrir los desperfectos en las regiones, especialmente en las decenas de carreteras que se han visto afectadas por unas lluvias torrenciales que días atrás también han provocado estragos en el centro y este de Europa, dejando incluso más de 20 muertos. En total en Italia son ya más de 2.500 las personas que han tenido que ser evacuadas de sus hogares por las autoridades. Varias ciudades, entre las que destacan algunas como Bolonia o Módena, se han visto también afectadas, según informaciones recogidas por la cadena italiana de noticias. Estas inundaciones recuerdan a lo sucedido hace prácticamente un año, cuando las intensas lluvias en Emilia-Romaña se cobraron la vida de 17 personas. El ministro de Protección Civil, Nello Musemeci, ha cargado de hecho contra las autoridades locales por, a su juicio, no haber invertido correctamente los fondos suministrados entonces. "Algo no va bien. No pueden seguir ocurriendo inundaciones catastróficas como ésta en Emilia-Romaña", ha manifestado Musemeci, cargando contra unas autoridades regionales controladas por los socialdemócratas y que han interpretado estas palabras en clave electoral, debido a que la región acude a las urnas en noviembre.

