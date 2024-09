'Gran Hermano' expulsa fulminantemente a una de las mellizas

El secreto de las mellizas ha sido descubierto por Elsa, que no ha dudado en acudir al confesionario inmediatamente al pillarles en varias contradicciones... y es que lo ha tenido súper claro en cuanto le ha escuchado hablar: "Creo que son hermanas". El pasado martes, en el 'Límite 48 horas', Lucía y Silvia abandonaban la casa secreta de esta edición de 'Gran Hermano' y entraban en la principal con la condición de ocultar su parentesco familiar. Para ello, las dos jóvenes decidieron aparentar que tenían una relación sentimental... Sin embargo, algo ha salido mal y es que cuando varios concursantes mantenían una conversación en el patio de la casa. Cuando estaba contando que viven juntas, una de ellas ha hecho un comentario que ha puesto en alerta a Elsa: "Lo máximo que hago sola y demás, bueno en casa estoy sola obviamente...". Unas palabras que le han llamado especialmente la atención a la del norte y ha hecho que se lo comente a Maica: "Dijeron que viven juntas ¿No?... No están juntas, lo sabía. Yo creo que son hermanas y que viven juntas. La rubia vive sola, se le ha escapado". Ante esta situación, muchos han sido los espectadores del '24 horas' que lo han comentado en redes sociales. Además, la página oficial de 'Gran Hermano' ha publicado lo siguiente en su página web: "No te puedes perder la expulsión fulminante. Esta noche a las 22.00 horas en la gala de 'Gran Hermano' con Jorge Javier Vázquez". Por lo que tendremos que estar muy atentos a lo que suceda durante la gala de esta noche.

