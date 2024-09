El Kremlin afirma que el Ejército ruso recuperará la región Kursk "cuando sea oportuno"

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha asegurado este viernes de que no hay duda de que recuperarán "cuando sea oportuno" el control de la región de Kursk, escenario desde agosto de una incursión ucraniana sin precedentes desde el inicio de la guerra, pero cómo y cuándo no son asuntos a tratar públicamente, ha dicho. "Nuestros militares están haciendo su trabajo y lo harán, se restablecerá el control. De esto no tenemos ninguna duda", ha remarcado el portavoz del presidente ruso, Vladimir Putin. "Naturalmente, los planes militares sobre cómo y de qué manera, no pueden ser públicos", ha explicado. Peskov ha valorado también que aquellas zonas bajo control ucraniano rige el estado de emergencia. "Esta situación se corregirá de manera oportuna", ha dicho, según recogen agencias rusas de noticias. Por su parte, el Ministerio de Defensa ha cifrado en más de 15.300 las bajas entre las fuerzas ucranianas en el frente de Kursk, de las cuales unas 370 se han registrado en las últimas 24 horas. "La operación para destruir las tropas de las Fuerzas Armadas de Ucrania continúa", señala el comunicado. La Defensa rusa ha destacado también que durante los combates el Ejército ha logrado destruir 1.053 carros de combate, incluidos un centenar de tanques y diversos vehículos blindados de infantería y transporte, además de centenares piezas de artillería y docenas de proyectiles y sistemas de defensa. El pasado 6 de agosto las tropas ucranianas pusieron en marcha su primera operación en territorio ruso desde el inicio de la guerra hace ahora ya más de dos años y medios, logrando tomar el control de varias áreas de Kursk. Como consecuencia, más de 100.000 civiles han tenido que ser evacuados.

Compartir nota: Guardar Nuevo