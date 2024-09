EEUU pide contención a las partes en Oriente Próximo durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU

El representante adjunto de Estados Unidos ante la ONU, Robert Wood, ha pedido contencion a las partes en Oriente Próximo durante una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre las últimas explosiones de miles de dispositivos de comunicación en Líbano. "Es imperativo que, incluso cuando haya nuevos hechos sobre los últimos incidentes, en los que, reitero, Estados Unidos no jugó ningún papel, todas las partes se abstengan de cualquier acción que pueda hundir a la región en una guerra devastadora", ha dicho. De igual forma, el representante estadounidense ha instado a las partes a "cumplir con el Derecho Humanitario" y a adoptar "todas las medidas" necesarias a fin de "minimizar el daño a los civiles", especialmente en zonas "densamente pobladas". Cada miembro del Consejo de Seguridad, ha dicho, "tiene la responsabilidad de ayudar al pueblo de Líbano a evitar más tragedias", así como de "apoyar los esfuerzos diplomáticos" para "restablecer la calma" y "presionar a Irán para que cese su uso desestabilizador y peligroso de Hezbolá para socavar la seguridad regional". Wood ha resaltado que un conflicto mayor en Oriente Próximo "no es deseable ni inevitable". Asimismo, ha explicado que durante los últimos once meses la población libanesa ha sufrido las "consecuencias devastadoras" de las hostilidades. En este sentido, ha precisado que más de 100.000 libaneses y más de 65.000 israelíes han quedado desplazados por el fuego cruzado entre las partes. "Los civiles de ambos lados de la 'línea azul' han visto sus casas destruidas y sus campos y huertos quemados", ha indicado ante el Consejo. "Hezbolá, que recibe amplio entrenamiento, armas y financiación de Irán, ha llevado a cabo estas acciones en solidaridad con Hamás, no con Líbano o el pueblo libanés", ha aseverado, agregando que "Israel tiene derecho a defenderse" de la milicia. En este sentido, ha acusado a Teherán de suministrar de forma sostenida armas y personal a Hezbolá "en flagrante desprecio y desafío al llamamiento al desarme contenido en las resoluciones 1559 y 1701" de Naciones Unidas y al "embargo de armas vinculante". Por otro lado, Wood ha afirmado que Estados Unidos cree que "una resolución diplomática" al conflicto es "la única manera de crear las condiciones para que los civiles libaneses e israelíes desplazados regresen a sus hogares con total seguridad". Más de una treintena de personas han muerto entre el martes y el miércoles por explosiones de cientos dispositivos de comunicación vinculados al partido-milicia Hezbolá, objetivo de un aparente ataque israelí. Según las primeras investigaciones, estos dispositivos llevaban oculta una carga explosiva. El carácter indiscriminado de este ataque, que quedó palpable con explosiones en lugares ajenos al ámbito militar o con gran afluencia de gente, ha sido criticado por la ONU. El secretario general de la organización, António Guterres, ha instado a no utilizar como armas objetos civiles.

