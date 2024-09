X restaura su servicio de forma "temporal e involuntaria" en Brasil tras cambiar el proveedor de red

La red social X, antes Twitter, ha logrado restablecer su servicio de forma "involuntaria" y "temporal" en Brasil tras cambiar su proveedor de red, una restauración que llega después de que se bloqueara el acceso a la plataforma por una decisión del Tribunal Supremo de Justicia de este país. El propietario de la plataforma, Elon Musk, anunció a mediados de agosto el cierre de la filial de la empresa en Brasil por "órdenes de censura" del juez del Tribunal Supremo Federal Alexandre de Moraes. Éste había ordenado bloquear ciertas cuentas de la "milicias digitales" investigadas por difundir noticias falsas durante el Gobierno del expresidente Jair Bolsonaro. Solo unos días después, el país sudamericano bloqueó la aplicación hace unas semanas tras una orden de Moraes como represalia por no designar un representante legal en Brasil, lo que motivó a muchos de sus usuarios a probar otras plataformas, como Bluesky. Ahora medios como The New York Times apuntan a que algunos usuarios de este país han podido volver a utilizar la plataforma tras un cambio técnico llevado a cabo por la propia X, que modifica la manera en que dirige su tráfico de internet. En concreto, esto ha sido posible porque la plataforma ha comenzado a utilizar el sistema de nombres de dominio (DNS, por sus siglas en inglés) de Cloudflare, que permite evadir las restricciones impuestas por el Gobierno brasileño, tal y como recoge Engadget. En este sentido, X ha explicado en su perfil Global Government Affairs que cuando se cerró la aplicación en este país, su infraestructura para brindar servicio a América Latina dejó de estar disponible para su equipo. Para seguir brindando un servicio óptimo a sus usuarios, decidió cambiar de proveedor de red; lo que "resultó en una restauración temporal e involuntaria" de la plataforma para los usuarios brasileños. En este sentido, X ha indicado que espera que la red social "vuelva a ser inaccesible" a la mayor brevedad y que seguirá trabajando con el Ejecutivo brasileño para que su servicio vuelva a estar disponible "muy pronto" para el pueblo de Brasil.

