Compañías tecnológicas como Meta, Ericsson o Spotify han publicado una carta abierta dirigida a los responsables políticos de Europa en la que solicitan un enfoque armonizado en torno a la regulación de la Inteligencia Artificial (IA) para mantener su liderazgo en la era de la IA. Estas empresas, junto con otros investigadores europeos y otras organizaciones profesionales, consideran que Europa "ha perdido competitividad y capacidad de innovación con erspecto a otras regiones", según un comunicado remitido por Meta a Europa Press. Esta compañía, junto con otras tecnológicas como Ericsson o Spotify ha elevado una carta pública en la que advierte que Europa "corre el riesgo de quedarse aún más rezagaza en la era de la IA" debido a una serie de inconsistencias en la toma de decisiones legislativas. En este sentido, han reconocido que, en ausencia de unas reglas uniformes, la UE se quedará al margen de dos elementos esenciales en este ámbito. El primero es elo desarrollo de modelos abiertos que se ofrecen sin coste para que todo el mundo los use, los modifique y construya con ellos. Por tanto, consideran que esto "multiplica las ventajas y amplía las oportunidades sociales y económicas". Asimismo, refuerzan "la soberanía y el control al permitir a las empresas usar y mejorar los modelos" en cualquier lugar del mundo. Por otra parte, han mencionado que los modelos multimodales harán posible el próximo gran desarrollo de la IA y que la diferencia entre los que solo utilizan texto y estos otros "quivaldría a la diferencia entre tener un solo sentido y tener los cicnco". Los firmantes, entre los que también se encuentran Stripe, YOOX, SAP, Thyssenkrupp, Pirelli, Nabla, Kornia.AI, Quansight, Flower Labs, Bineric.AI, EsTech o METLEN; han puntualizado que los modelos abiertos avanzados "pueden dar un gran impulso a la productividad" y que ya se están beneficiando de ellos investigadores e instituciones públicas. Asimismo, creen que la capacidad de la UE para competir con el resto del mundo en el ámbito de la IA y cosechar los beneficios de los modelos de código abierto se sustenta sobre un mercado único y unas normas armonizadas. Por ese motivo y para que las empresas e instituciones inviertan en el desarrollo de esta tecnología para los ciudadanos de Europa, es necsario "que las medidas sean claras, aplicadas de manera uniforme y que permitan usar datos europeos". Sin embargo, en los últimos tiempo se ha visto cómo esas decisiones regulatorias "se han fragmentado" y "se han vuelto impredecibles", una situación que ha creado "una enorme incertidumbre" debido a las intervenciones de las autoridades europeas de protección de datos, que investigan cómo se utilizan para entrenar los modelos de IA. Debido a que "Europa se enfrenta a una decisión crucial que tendrá un impacto que durará décadas", se puede decantar por reafirmar el principio de armonización en marcos legislativos y ofrecer una interpretación actualizada del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD); o "seguir rechazando el progreso y observar cómo el resto del mundo desarrolla tecnologías a las que los ciudadanos europeos no tendrán acceso". Finalmente, en la carta se indica que "Europa no puede permitirse quedarse al margen" de los beneficios que ofrecen las tecnologías de IA abiertas y que es necesario tomar decisiones "armonizadas, coherentes, ágiles y claras" bajo el paraguas de las normas de la UE.

