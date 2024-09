Internauta china, censurada por reírse de la conmemoración de la invasión japonesa de 1931

Pekín, 19 sep (EFE).- Una influyente china, conocida como ‘Juanzi’, fue bloqueada de manera permanente de varias plataformas de redes sociales en el país tras bromear sobre el aniversario del 18 de septiembre, fecha clave en la historia de China, durante una transmisión en vivo.

A pesar de las advertencias de los internautas presentes en la retransmisión sobre la importancia de este día para el gigante asiático, que marca el comienzo de la invasión japonesa de 1931, ‘Juanzi’ continuó riéndose y refiriéndose erróneamente al evento como el "6 de junio", y afirmó que "no había ido a la escuela", "no veía noticias" y "no sabía qué era el 18 de septiembre".

Posteriormente, en un grupo de seguidores, algunos le sugirieron que se disculpara mediante un video, pero ella replicó: "De verdad no sé qué significa el 18 de septiembre, porque nunca me he interesado en eso; no fui a la secundaria, me gradué de la primaria. ¿Acaso miran por encima del hombro a las personas sin educación?".

La transmisión viral generó indignación en las redes sociales chinas, con miles de usuarios reportando su cuenta y convirtiéndose en tendencia en Weibo -plataforma similar a X, censurada en China- a lo largo de este jueves.

La plataforma de videos cortos donde compartía contenido, y donde acumulaba más de 410.000 seguidores, suspendió su perfil de manera permanente.

Además, el incidente desató un debate sobre la ignorancia de temas históricos importantes en la sociedad china, destacándose que la tasa de consolidación de la educación obligatoria de nueve años en el país alcanza el 95,7 %, según datos de organismos oficiales.

Los críticos señalan que la actitud de ‘Juanzi’ refleja una preocupante tendencia entre ciertos influyentes a promover comportamientos superficiales y despectivos hacia la educación y la historia.

El 18 de septiembre también conmemora el "Incidente de Mukden", un atentado a trenes japoneses que Japón utilizó como excusa para justificar su invasión de Manchuria en 1931.

Este episodio histórico es particularmente sensible en las relaciones actuales entre China y Japón, ya que evoca un pasado de ocupación y sufrimiento que todavía resuena en la memoria colectiva china.

La política de censura en China, que limita severamente la discusión sobre eventos sensibles en Internet, ha llevado a la eliminación de contenido y la suspensión de múltiples cuentas en distintas plataformas del país.

El año pasado, se censuró una foto de dos atletas chinas, Lin Yuwei y Wu Yanni, abrazadas tras la final de los 100 metros en los Juegos Asiáticos celebrados en la ciudad china de Hangzhou (este), debido a una referencia inadvertida a la masacre de Tiananmen, otro evento histórico ignorado en la sociedad del país, pero por interés de Pekín.

La imagen, que mostraba los números de carrera 6 y 4, aludía al 4 de junio de 1989, una fecha prohibida en el discurso público en China.

Del mismo modo, Li Jiaqi, uno de los influyentes chinos de ventas en línea más popular, enfrentó semejantes consecuencias por mostrar un pastel que se asemejaba a un tanque en el aniversario de la misma masacre.

Estos incidentes reflejan la estricta censura del gobierno sobre cualquier discusión relacionada con Tiananmen, subrayando la sensibilidad en torno a este tema y otros en la sociedad china.

China es el país con más internautas del mundo (alrededor de 700 millones) pero a la vez uno de los que ejercen mayor control en los contenidos de la web, como muestra el hecho de que sitios populares como Google, Facebook, X o YouTube estén bloqueados en el país desde hace años. EFE

