Eduardo Noriega habla por primera vez del caso de paternidad de su supuesto hermano, Juan Canal

Eduardo Noriega se veía involucrado en una polémica familiar que nadie imaginaba el pasado mes de junio cuando un hombre, de 88 años llamado Juan Canal acudía a los tribunales asegurando que era su hermano. Sin embargo, cuando el caso iba a llegar al Tribunal Constitucional, el susodicho fallecía el pasado mes de agosto. Hace unas semanas, el medio 'El Español' publicaba que los tres hijos de Juan Canal seguirían su lucha... pero poco se ha sabido en España, ya que el actor no ha hablado públicamente de esta polémica familiar. Hoy, hemos podido hablar con él -ya que ha sido el encargado de desvelar cuál ha sido la película elegida para representar a nuestro país en los Oscar- y nos ha asegurado que está desestimada la causa de su supuesto hermano: "No, no hay ninguna causa. Está ya desestimado, pero ya no tengo más que decir de eso". De esta manera, el actor se mostraba cauto a la hora de hablar del fallecimiento de Canal, dejando claro que "no tengo nada que decir al respecto".

