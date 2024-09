Borja Jiménez: "Hemos estado al nivel de poder ganar al Athletic"

Leganés (Madrid), 19 sep (EFE).- Borja Jiménez, entrenador del Leganés, consideró que su equipo estuvo "al nivel de poder ganar al Athletic" pese a la derrota por 0-2 ante el conjunto rojiblanco en Butarque, y que hicieron "volumen y ocasiones claras para hacer gol y no haber perdido".

"Creo que hemos estado a nivel de poder ganar al Athletic. Hemos hecho un partido aceptable para poder conseguir los tres puntos. Pero ellos han tenido más fortuna y han estado más acertados. Es tan simple como estar más acertado en las áreas. Es la diferencia entre las categorías. En Primera si tienes un pequeño error te penaliza muchísimo. Vamos a ver situaciones en las que cometamos un error y el rival la aproveche. Tenemos que adaptarnos a todo eso y no ponernos nerviosos", dijo.

"Es difícil transmitir que has estado bien y que has perdido. Hay que mandar el mensaje con cuidado a los jugadores. Pero hemos hecho volumen y ocasiones claras para hacer gol y no haber perdido. Y ellos creo que en el primer remate han hecho gol. Esa es la diferencia. Luego, en cuanto nos hemos abierto obligados por el resultado, se han abierto más oportunidades para el gol para ellos", agregó.

Jiménez cree que deben ser pacientes: "Tenemos trece jugadores nuevos y eso necesita un proceso, aunque no quiero que sirva de excusa. Hoy hemos hecho ocasiones para no haber perdido, pero los equipos necesitan tiempo. En el fútbol no hay tiempo y tendremos que ajustar algunas cosas, pero estoy seguro que iremos mejorando".

"Perder en casa duele más porque es con tu gente, más como estaba el día hoy, con la lluvia que caía. Te duele porque en casa se tienen que escapar poquitos puntos, sabiendo que la entidad del rival es la que es y va a ser difícil. Nuestra idea era mirar de tu a tu al Athletic. Lo hemos hecho algunos minutos pero tenemos que mejorar, tenemos que ser más contundentes", señaló.

Por otro lado se refirió a la figura del delantero franco-marfileño Sébastien Haller, titular por primera vez ante su público: "Los buenos futbolistas no necesitan ningún tipo de adaptación por parte del equipo. Necesita tiempo para conocer a sus compañeros, pero nada más. Es un buen futbolista y nos va a dar mucho". EFE

