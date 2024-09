Meliá impulsa su expansión en Argentina con dos nuevas aperturas en Buenos Aires

Meliá Hotels International impulsa su expansión internacional en Argentina y ha anunciado la incorporación de dos nuevos establecimientos a su portfolio, el Almarena Puerto Retiro y el Almarena Madero Urbano, que abrirán sus puertas el 1 de noviembre bajo la marca Affiliated by Meliá. Ambas incorporaciones fruto de un nuevo acuerdo de colaboración con el Grupo Almarena, que será el gestor de los dos establecimientos, sientan las bases de una futura expansión de Meliá en el país. La hotelera mallorquina quiere impulsar una nueva etapa de expansión en el país, especialmente en el segmento premium y luxury. Para ello, fijará un nuevo plan de expansión con especial foco en destinos como Bariloche, Calafate, Ushuaia, Mendoza y Salta. Estos dos establecimientos, que operarán bajo la marca Affiliated by Meliá, están ubicados en los barrios de Puerto Madero y Retiro en Buenos Aires, famosos por su desarrollo arquitectónico de vanguardia. La zona, que en su día fue un puerto industrial, cuenta hoy en día con áreas residenciales, restaurantes y tiendas de moda a lo largo de sus muelles. Almarena Puerto Retiro, Affiliated by Meliá se encuentra en el Distrito Quartier Puerto Retiro, con vistas abiertas al puerto y al río de La Plata. El establecimiento, inaugurado en 2023, ofrece 73 apartamentos además de un espacio de spa y bienestar con piscina exterior y sala de pilates. Ofrece también diferentes espacios para encuentros de trabajo, conferencias o eventos sociales, incluyendo un salón de usos múltiples, varias salas de reuniones y un auditorio. Por otro lado, Almarena Madero Urbano, Affiliated by Meliá, se encuentra rodeado de los lugares de interés más atractivos de Puerto Madero. Cuenta con 78 apartamentos con cocina integrada, una piscina, dos jacuzzis, saunas y un gimnasio, así como dos salas de reuniones y un pequeño auditorio. Meliá cuenta ya con dos hoteles en el país: el Gran Meliá Iguazú (elegido Mejor Hotel de Argentina en 2023 por los World Travel Awards), frente a las cataratas de Iguazú, y el Meliá Recoleta Plaza, un hotel boutique en el barrio de La Recoleta, en Buenos Aires.

