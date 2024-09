Alejandra Rubio reacciona a su sorprendente proyecto siguiendo los pasos de Georgina Rodríguez y Tamara Falcó

Sin palabras. Así nos quedamos cuando 'Espejo Público' reveló este lunes el nuevo y sorprendente proyecto de Alejandra Rubio en televisión después de asegurar que su intención era alejarse de la pequeña pantalla para potenciar su faceta de influencer mientras disfruta de su embarazo. Y es que tras su fichaje como colaboradora de 'Vamos a ver', la hija de Terelu Campos sigue los pasos de otras celebrities como Georgina Rodríguez, María Pombo o Tamara Falcó y estaría rodando su propia docuserie, en la que mostrará el día a día de su embarazo y se supone que hablará sobre los conflictos que han rodeado a su familia en los últimos tiempos. "Una productora ha sido quien se lo ha propuesto y de hecho, aunque el proyecto está un poco verde, ya han empezado a grabar" han asegurado en el programa de Atresmedia, apuntando que por el momento Alejandra no cobrará ni un euro por su propio reality, ya que todavía no habría ninguna plataforma ni cadena de televisión interesada en emitir el documental de la nieta de Teresa Campos. No es la única con novedades en el terreno profesional, ya que su novio Carlo Costanzia ha encontrado un nuevo trabajo. Así lo ha revelado la sobrina de Carmen Borrego en el programa en el que colabora, explicando que si el italiano no acudió al desfile de Mar Flores en la MBFW cuando su presencia estaba confirmada es porque estaba trabajando y no le dio tiempo. Un empleo del que Alejandra evitaba dar ningún detalle por si al padre de su futuro hijo le molestaba. Y parece que por el momento va a seguir en absoluto silencio, ya que cuando Europa Press le ha preguntado por la noticia de que está grabando una docuserie sobre su vida, y por el trabajo de Carlo, la hija protagonizará su propio reality.

