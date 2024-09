Turull (Junts) alerta de que el PSOE ha creado un contexto "muy complicado" para su apoyo a los PGE

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha alertado de que el PSOE ha creado un "contexto que hace muy complicado" el apoyo de su formación a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025, que achaca al incumplimiento de los acuerdos. En una entrevista de este martes en La 2 y Ràdio 4 recogida por Europa Press, ha señalado que el balance de los acuerdos entre Junts y el PSOE no es "para tirar cohetes" y se ha referido a la ejecución presupuestaria y a la oficialidad del catalán en Europa, donde cree que se podría haber hecho mucho más, en sus palabras. Asimismo, pese a afirmar que las condiciones que está creando el PSOE no son las óptimas, ha añadido que esperarán a la evolución de datos sobre la ejecución de los presupuestos en Cataluña, y sobre las reuniones mensuales que mantienen con los socialistas a través de un verificador internacional, ha confirmado que se está manteniendo el compromiso. INMIGRACIÓN Al preguntársele por la cesión de las políticas en inmigración a Cataluña, que forma parte del acuerdo PSOE-Junts para que se abstuviesen en la votación del decreto 'ómnibus' del Gobierno, ha reivindicado que tienen el "compromiso" de que se produzca la asunción de las competencias. Ha explicado que dentro del acuerdo se incluye un calendario, el cual ha avisado de que tiene que "acelerarse" para poderse mantener, ya que antes de final de año tendría que materializarse el traspaso, y sobre las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que rechazó la posibilidad de una cesión integral, ha pedido que se le explique el acuerdo ya que, en sus palabras, no tiene ni idea. "Gestión integral es gestión integral", ha remarcado Turull, que si bien ha agradecido que la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, aceptase el traspaso si cumple con la ley, ha añadido que sería lamentable, textualmente, que desde la Generalitat se rechazase la cesión de competencias.

