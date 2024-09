Gamarra dice que la respuesta del Gobierno a la "dictadura" de Maduro en Venezuela debe ser "contundente"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este lunes que la respuesta del Gobierno ante la "dictadura" que hay en Venezuela debe ser "contundente", dado que, según ha dicho, el régimen de Nicolás Maduro no reconoce el resultado de las elecciones y la victoria de Edmundo González en las presidenciales celebradas el pasado 28 de julio. En declaraciones a los periodistas, tras asistir al desayuno informativo con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha organizado ABC, Gamarra ha recordado que el Congreso instó al Gobierno a reconocer a González Urrutia como presidente electo y ha añadido que también lo hará esta semana el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, Al ser preguntada si el Gobierno debería a ser más contundente del Gobierno después de la detención de dos españoles en Venezuela, Gamarra ha respondido que "por supuesto" que la respuesta del Gobierno debe de ser contundente ante una dictadura". AFEA AL GOBIERNO NO HABER SIDO "CLARO" En este punto, ha señalado que están "ante una dictadura que no reconoce unos resultados electorales y que no reconoce la verdad de unas elecciones en las que los venezolanos votaron que su presidente fuera Edmundo González". La 'número dos' del PP ha criticado que el Gobierno no haya reconocido a Edmundo González y "hasta el momento" no haya "sido claro". Además, ha confiado en que el Parlamento europeo también "avance" hacia ese reconocimiento. Finalmente, Gamarra ha criticado que el Gobierno no haya ofrecido ninguna información al Partido Popular en relación con la detención de dos españoles en Venezuela, una queja que han verbalizado diferentes cargos del partido.

