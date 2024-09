Afectados por cancelación de conciertos del Bernabéu pueden reclamar daños a empresa organizadora, según Legálitas

Los afectados por la cancelación de los conciertos en el Santiago Bernabéu (Madrid) pueden reclamar todos los daños y perjuicios a la empresa organizadora del evento, siempre que sean demostrables y cuantificables, según ha informado Legálitas. La entidad legal recomienda a los afectados que hagan una reclamación por escrito a la empresa vendedora de la entrada, dejando constancia de que la reciben y adjuntando todos los justificantes de los gastos que se puedan reclamar (medios de transporte para el desplazamiento, alojamiento, etc.). En el caso de tener un hotel o un transporte reservado, la empresa legal señala que también se deben reclamar los daños a la empresa organizadora, siempre que se pruebe dicho daño. Respecto a la entrada al concierto, si un asistente no puede acudir a la nueva fecha estipulada, Legálitas señala que, como el evento no se celebra por un cambio propuesto por el propio organizador, la cancelación tiene que dar lugar a la posibilidad de aceptar la alternativa que ofrezcan como, por ejemplo, el cambio de fecha. En el caso de que no se ofrezca ninguna alternativa o que la propuesta no encaje a los damnificados, también se tiene derecho a la devolución del importe pagado en su día por el precio de la entrada. La cancelación de los conciertos se conoció el pasado viernes por parte del Real Madrid, que anunció la decisión de reprogramar "de manera provisional" su agenda de eventos y conciertos hasta mejorar "las condiciones precisas en la producción y emisión de sonido" que permitan eventos musicales sin afectar al vecindario. El Real Madrid señaló que la decisión forma parte del conjunto de medidas que viene tomando el club "para que durante los conciertos se verifique el estricto cumplimiento de la normativa municipal vigente". Entre los conciertos afectados destacan el de Aitana, que se iba a celebrar el día 28 de diciembre de 2024 y se pospone al 27 de junio de 2025 y el concierto del día 29 de diciembre de 2024 al 28 de junio de 2025, según la empresa de representación GTS Management. FACUA APUNTA QUE EL REEMBOLSO NO TIENE QUE ESPERAR A NUEVAS FECHAS Por su parte, Facua-Consumidores en Acción asegura que los afectados por la cancelación de los conciertos del Santiago Bernabéu (Madrid) ya pueden solicitar el reembolso del dinero que habían pagado por sus entradas, sin tener que esperar a conocer las nuevas fechas de los conciertos. La entidad señala en un comunicado que los damnificados tienen derecho a recuperar la totalidad del importe que hayan abonado, incluidos también los gastos de gestión. Asimismo, tienen derecho a reclamar daños y perjuicios, fundamentalmente el pago de los billetes de transporte y alojamientos hoteleros. También la entidad indica a los posibles afectados que pueden acudir a la asociación para que valore su caso, realice las correspondientes actuaciones en defensa de sus derechos y para reclamar las cantidades que sean oportunas. LA ASOCIACIÓN RECLAMA TRANSPARENCIA AL AYUNTAMIENTO DE MADRID A su vez, Facua ha solicitado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que aclare si el Ayuntamiento tiene abierto un expediente sancionador al Real Madrid por vulnerar las ordenanzas municipales en materia de ruido. La asociación recogio el comunicado que el propio club blanco anuncio, ya que consideran que se da a entender que en los conciertos celebrados hasta la fecha se habría incumplido la normativa. "A pesar de las condiciones de insonorización del estadio Santiago Bernabéu y de las medidas de refuerzo que se vienen acometiendo, el cumplimiento de dicha normativa por parte de los distintos organizadores y promotores se ha visto afectado por el gran desafío que les ha supuesto a los mismos tener en cuenta todos sus preceptos", publicó el equipo de fútbol. Por último, Facua reclama al consistorio transparencia sobre las actuaciones llevadas a cabo ante las quejas de los vecinos y, de haber incoado dicho expediente contra el club que preside Florentino Pérez, aclare la cuantía de la sanción que tendría previsto imponerle.

