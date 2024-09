R.Unido dice que los países occidentales no se dejarán intimidar por las amenazas de Putin

Londres, 15 sep (EFE).- El ministro británico de Asuntos Exteriores, David Lammy, afirmó este domingo que los países occidentales no se dejaran "intimidar" por las amenazas del presidente ruso, Vladímir Putin, de emplear armamento nuclear.

El jefe de la diplomacia británica departió hoy con varios medios locales, como la BBC y Sky News, donde abordó, entre otros temas, la petición hecha a occidente del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para que se le permita utilizar misiles de largo alcance para atacar objetivos rusos.

Lammy observó que el primer ministro británico, Keir Starmer, volverá a abordar ese tema cuando se reúna con su homólogo norteamericano, Joe Biden, y el mandatario de Ucrania a finales de mes en Nueva York, en la próxima Asamblea general de la ONU.

"Es una petición que Zelensky lleva haciendo desde hace mucho tiempo, hace más de un año, y entiendo por qué lo hace y, por supuesto, es importante que lo abordemos con detalle con nuestros aliados más próximos y continuamos haciéndolo", indicó Lammy.

También se refirió a las amenazas hechas por el presidente ruso, Vladímir Putin, que ha advertido de que permitir a Ucrania emplear los misiles de largo alcance "implicaría que los países de la OTAN, Estados Unidos y países europeos están en guerra con Rusia".

Sobre esto, Lammy dijo que los aliados no se dejarán "intimidar" por la "grandilocuencia descarada" de Putin: "Putin nos dijo: 'no envíen tanques'. Los enviamos. Putin dijo: 'no envíen misiles'. Los enviamos. Putin amenaza cada unos cuantos meses con que empleará armas nucleares". EFE

