VÍDEO: El Papa confirma que está pensando en viajar a Canarias por la situación migratoria

El Papa Francisco ha confirmado que está pensando en viajar a Canarias porque allí "se dan situaciones de inmigrantes que vienen del mar. "Me gustaría estar cerca de los gobernantes y del pueblo de Canarias. Así es", ha dicho en la rueda de prensa que ha dado en el avión que le trae de regreso a Roma tras su gira de casi quince días por el Suedeste asiático y Oceanía. "Me has leído el pensamiento. Pienso un poco en esto: ir a Canarias, porque allí se dan situaciones de inmigrantes que vienen del mar, y me gustaría estar cerca de los gobernantes y del pueblo de Canarias. Así es", ha respondido a una periodista argentina que le ha preguntado si haría en escala en el archipiélago español en caso de viajar a Argentina, un viaje que, en todo caso ha dicho que aún no está decidido. El presidente de las islas Canarias, Fernando Clavijo, invitó al Pontífice a visitar el archipiélago para conocer la realidad migratoria el pasado mes de enero cuando se reunió con él en el Vaticano. Francisco ya había hablado de la posibilidad de viajar a Argentina durante el segundo trimestre del año y Clavijo le sugirió hacer escala en Canarias. Más de 25.500 migrantes han llegado a Canarias de forma irregular en 2024, un 123% más que en el mismo periodo de 2023, según el último balance del ministerio del Interior hasta el pasado 31 de agosto. Además, el archipiélago afronta las dificultades de atender a 6.000 menores migrantes solos, lo que excede ampliamente su capacidad de acogida.

