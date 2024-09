Previa del Atlético de Madrid - Valencia

El Atlético de Madrid busca este domingo en el Cívitas Metropolitano (21.00 horas/Movistar LaLiga) mantenerse invicto este curso en LaLiga EA Sports, en una quinta jornada en la que recibe a un colista Valencia que necesita reaccionar y aislarse del revuelo creado en torno a Rafa Mir, apartado del equipo tras ser acusado de agresión sexual. Dos victorias y dos empates es el balance de los de Diego Pablo Simeone en este inicio de temporada; estrenaron la campaña repartiéndose los puntos con el Villarreal en La Cerámica (2-2) antes de exhibir contundencia en casa ante el Girona (3-0). De nuevo, las dudas despertaron ante el Espanyol en el Metropolitano (0-0), pero justo antes del parón asaltaron San Mamés gracias a un gol de Ángel Correa en el minuto 92 (0-1). Así, el cuadro rojiblanco maneja ocho puntos, los mismos que el Real Madrid y que los castellonenses y a cuatro del líder Barça (12). Ahora, tratará de recuperar su característica fiabilidad en su feudo, donde el próximo jueves también recibirá al RB Leipzig en la primera jornada de la novedosa 'Champions' 2024-25. Sin embargo, de los últimos tres encuentros ligueros al calor de su público, los del 'Cholo' solo han sido capaces de ganar uno -una victoria, un empate y una derrota-, sufriendo tantas derrotas (1) como en los 27 partidos anteriores en el mismo escenario -25 triunfos, un empate y una derrota-. En esta empresa de mejorar sus prestaciones como local, el técnico argentino no podrá contar con una pieza clave en estas primeras semanas como Pablo Barrios, lesionado en el muslo durante su concentración con la selección española Sub-21 y que se une en la enfermería al francés Thomas Lemar. En cambio, el mozambiqueño Reinildo Mandava ya está a disposición al recuperarse de una contusión en la tibia. La baja del canterano deja diezmado un centro del campo en el que solo Koke no ha viajado, con Rodrigo de Paul de vuelta tras jugarlo todo con Argentina y Conor Gallagher descansado después de no disputar un solo minuto con Inglaterra. Mientras, el noruego Alexander Sorloth y el francés Antoine Griezmann parecen llamados a formar la dupla atacante. Enfrente, el Valencia necesita un triunfo revitalizante que le devuelva la confianza después de un inicio fatídico. Las derrotas frente al Barça (1-2), el RC Celta (3-1) y el Athletic Club (1-0) le dejaron en problemas, y el último empate frente a un Villarreal con uno menos (1-1) no ayudó a mejorar las sensaciones. El único punto de su casillero le mantiene a dos unidades de la zona de salvación -marcada por un Getafe con un partido menos-. Además, a los problemas deportivos se le sumó en los últimos días la polémica extradeportiva con la detención y posterior multa y apertura de expediente disciplinario a Rafa Mir, acusado de cometer un presunto abuso sexual y que estará, al menos, dos partidos sin jugar con el equipo 'che'. Tampoco estarán ante los lesionados Jaume Doménech, Mouctar Diakhaby, Hugo Duro y José Luis Gayà, pero sí tanto André Almeida, recuperado de sus molestias en la espalda, como Dani Gómez, que jugará con una máscara tras fracturarse la nariz. Todo ello en un partido en el que los de Rubén Baraja buscarán el primer triunfo de su historia en el Metropolitano. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES: ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Le Normand, Giménez, Azpilicueta, Lino; De Paul, Koke, Gallagher; Sorloth y Griezmann. VALENCIA: Mamardashvili; Thierry Correia, Tárrega, Mosquera, Jesús Vázquez; Diego López, Guillamón, Pepelu, Rioja; André Almeida y Dani Gómez. --ÁRBITRO: Soto Grado (C.Riojano). --ESTADIO: Cívitas Metropolitano. --HORA: 21.00/Movistar LaLiga.

