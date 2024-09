Uribes insta al Valencia CF y a las autoridades a "hacer los deberes" para intentar ser sede del Mundial

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, ha sostenido este viernes que su "voluntad" es que Valencia sea una de las sedes del Mundial de 2030 y ha afirmado que la FIFA "no cierra la puerta" a esta posibilidad, pero ha instado al Valencia CF y a las instituciones a "hacer los deberes". Así se ha expresado Uribes en declaraciones a los medios de comunicación en Valencia, donde ha reunido con diferentes autoridades deportivas de la Comunitat Valenciana, al ser preguntado por si aún es posible que la ciudad sea sede del Mundial 2030 --que albergarán España, Portugal y Marruecos--, después de que se quedara fuera del listado provisional de sedes. Al respecto, ha apuntado que el CSD ha "insistido a la Federación Española de Fútbol que Valencia debía estar y que debe estar", aunque ha precisado que "dando por hecho que tiene que hacer los deberes, como todos los demás estadios y sedes". "Nuestra voluntad es que Valencia esté y que, en este tiempo por delante que queda hasta 2030, es verdad que tendrá que concretarse mucho antes, pues que el estadio se haga y que al final las condiciones se cumplan", ha subrayado, al tiempo que ha reiterado que el CSD y él personalmente entienden que "la ciudad de Valencia debe ser una de las sedes del Mundial 2030". Uribes ha apuntado que está en contacto con la FIFA, quienes "no han cerrado la puerta" a esta posibilidad y ha destacado que, pese a que Valencia no entró en el listado provisional de sedes de julio, "ahora hasta diciembre hay otro proceso de reflexión". "Estamos en el momento de que empiecen a concretarse desde el Ayuntamiento, la Generalitat y sobre todo el club los deberes y que se hagan. Si eso se hace, pues yo espero que Valencia se pueda incorporar como una sede, entre otras cosas porque de aquí a 2030 tampoco sabemos qué va a suceder con las demás. Creo que es sensato tener a Valencia ahí, primero porque debe estar, y segundo porque no sabemos cómo van a evolucionar las demás", ha recalcado Uribes. Por otro lado, el presidente del CSD ha sido preguntado por la posibilidad de que Marruecos acoja la final del Mundial, algo que en su opinión "no toca ahora" porque la FIFA "todavía tiene que valorar todo el trabajo" de la candidatura de España. Uribes ha dejado claro que "no hay ninguna novedad" al respecto y ha recordado que "La organización de un Mundial implica muchísimas cosas, también de seguridad o de orden público". "Ahora, en diciembre, será cuando la FIFA diga definitivamente que la candidatura de España, Marruecos y Portugal es la elegida para el 2030. Y a partir de ahí seguiremos trabajando, pero el tema de la final no está tratado formalmente todavía", ha zanjado. "Yo quiero agradecer también al Gobierno de España porque ha hecho un esfuerzo también con las garantías. Esto lleva un trabajo de fondo, no solo son las federaciones deportivas o las federaciones de fútbol, sino también el Estado, al final esto es un proyecto de país", ha concluido.

