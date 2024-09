Mega-eventos de El Niño desataron la mayor extinción de la Tierra

Según una nueva investigación, eventos de El Niño que provocaron un calentamiento masivo de los océanos fueron clave para provocar la mayor extinción de vida en la Tierra hace unos 252 millones de años. El estudio, publicado en Science y codirigido por la Universidad de Bristol y la Universidad de Geociencias de China (Wuhan), ha arrojado nueva luz sobre por qué los efectos del rápido cambio climático en el calentamiento del Pérmico-Triásico fueron tan devastadores para todas las formas de vida en el mar y en la tierra. Los científicos han vinculado durante mucho tiempo esta extinción masiva a vastas erupciones volcánicas en lo que hoy es Siberia. Las emisiones de dióxido de carbono resultantes aceleraron rápidamente el calentamiento climático, lo que resultó en un estancamiento generalizado y el colapso de los ecosistemas marinos y terrestres. Pero lo que causó que la vida en la tierra, incluidas las plantas y los insectos generalmente resistentes, sufrieran igual de mal sigue siendo una fuente de misterio. El Dr. Alexander Farnsworth, coautor principal e investigador asociado sénior de la Universidad de Bristol, afirmó en un comunicado: "El calentamiento climático por sí solo no puede provocar extinciones tan devastadoras porque, como vemos hoy, cuando los trópicos se vuelven demasiado cálidos, las especies migran a latitudes más frías y altas. "Nuestra investigación ha revelado que el aumento de los gases de efecto invernadero no solo hace que la mayor parte del planeta sea más cálido, sino que también aumenta la variabilidad meteorológica y climática, lo que hace que sea aún más 'salvaje' y difícil para la vida sobrevivir". La catástrofe del Pérmico-Triásico muestra que el problema del calentamiento global no es solo una cuestión de que se vuelva insoportablemente caluroso, sino también un caso de condiciones que oscilan de forma descontrolada a lo largo de décadas. "La mayoría de la vida no logró adaptarse a estas condiciones, pero afortunadamente sobrevivieron algunas cosas, sin las cuales no estaríamos aquí hoy. "Fue casi, pero no del todo, el fin de la vida en la Tierra", dijo el coautor principal, el profesor Yadong Sun de la Universidad de Geociencias de China, en Wuhan. La escala del calentamiento del Pérmico-Triásico se reveló al estudiar los isótopos de oxígeno en el material dentario fosilizado de pequeños organismos nadadores extintos llamados conodontos. Al estudiar el registro de temperatura de los conodontos de todo el mundo, los investigadores pudieron mostrar un colapso notable de los gradientes de temperatura en las latitudes bajas y medias. El Dr. Farnsworth, que utilizó modelos climáticos pioneros para evaluar los hallazgos, dijo: "Básicamente, hizo demasiado calor en todas partes. Los cambios responsables de los patrones climáticos identificados fueron profundos porque hubo eventos de El Niño mucho más intensos y prolongados que los que se observan hoy. Las especies simplemente no estaban equipadas para adaptarse o evolucionar con la suficiente rapidez". En los últimos años, los fenómenos de El Niño han provocado cambios importantes en los patrones de precipitaciones y la temperatura. Por ejemplo, los fenómenos meteorológicos extremos que provocaron la ola de calor de junio de 2024 en América del Norte, cuando las temperaturas fueron alrededor de 15 °C más altas de lo normal. El año 2023-2024 también fue uno de los años más cálidos registrados a nivel mundial debido a un fuerte fenómeno de El Niño en el Pacífico, que se vio agravado aún más por el aumento del CO2 inducido por el hombre, que provocó sequías catastróficas e incendios en todo el mundo. "Afortunadamente, hasta ahora estos fenómenos solo han durado uno o dos años a la vez. Durante la crisis del Pérmico-Triásico, El Niño persistió durante mucho más tiempo, lo que resultó en una década de sequía generalizada, seguida de años de inundaciones. "Básicamente, el clima era muy variable y eso hace que sea muy difícil para cualquier especie adaptarse", afirma el coautor Paul Wignall, profesor de paleoambientes de la Universidad de Leeds. Los resultados del modelado climático también ayudan a explicar la abundancia de carbón vegetal que se encuentra en las capas de roca de esa época. "Los incendios forestales se vuelven muy comunes si tienes un clima propenso a la sequía. La Tierra quedó atrapada en un estado de crisis en el que la tierra se quemaba y los océanos se estancaban. "No había dónde esconderse", añadió el coautor, el profesor David Bond, paleontólogo de la Universidad de Hull. Los investigadores observaron que a lo largo de la historia de la Tierra ha habido muchos eventos volcánicos similares a los de Siberia, y muchos causaron extinciones, pero ninguno condujo a una crisis de la escala del evento Pérmico-Triásico. Descubrieron que la extinción del Pérmico-Triásico fue tan diferente porque estos Mega-El Niño crearon una retroalimentación positiva en el clima que llevó a condiciones increíblemente cálidas que comenzaron en los trópicos y luego más allá, lo que resultó en la muerte de la vegetación. Las plantas son esenciales para eliminar el CO2 de la atmósfera, así como la base de la red alimentaria, y si mueren, también lo hace uno de los mecanismos de la Tierra para detener la acumulación de CO2 en la atmósfera como resultado del vulcanismo continuo. Esto también ayuda a explicar el enigma de la extinción masiva del Pérmico-Triásico, según la cual la extinción en la tierra ocurrió decenas de miles de años antes de la extinción en los océanos. "Si bien los océanos estuvieron inicialmente protegidos de los aumentos de temperatura, los mega-El Niño hicieron que las temperaturas en la tierra superaran las tolerancias térmicas de la mayoría de las especies a un ritmo tan rápido que no pudieron adaptarse a tiempo", explicó el Dr. Sun.

